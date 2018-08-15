Металлоискатели и новейший робот: как пиротехники разминируют крепость Керчь
- Равняйсь, смирно! При проведении пиротехнических работ просьба соблюдать требования безопасности. На тестирование приборов шагом – марш! – командует начальник группы пиротехнических работ майор Виталий Олейников.
Перед работой металлоискатели проверяютФото: Наталья Гоцанюк
Именно так в 6 часов утра начинается рабочий день сотрудников отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» на территории крепости Керчь. По словам командира отряда Владимира Иглина, в работах принимают участие 25 человек. Это высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, а также медицинские сотрудники.
- Пик-пик, - прибор показывает наличие металлического предмета на глубине 5 сантиметров. Пиротехник вытаскивает снаряд времен Великой Отечественной войны.
Каждый пиротехник оснащен металлоискателем АКА СигнумФото: Наталья Гоцанюк
- Как будете это обезвреживать? - спрашиваю.
- Все неразорвавшиеся снаряды мы отдаем морскому отряду саперов, а они уже их уничтожают. На суше это делать небезопасно, - поясняет командир группы разминирования.
Сапер нашел боевой снарядФото: Наталья Гоцанюк
Каждый пиротехник оснащен прибором поиска АКА Сигнум, который может определить металлический предмет весом от 5 граммов на глубине до 50-60 сантиметров. Именно на таком расстоянии обычно находятся боеприпасы.
Отметим, что крепость Керчь построили в конце XIX века. Она пережила боевые действия во времена Первой мировой, а также Великой Отечественной войны, поэтому взрывоопасных предметов здесь особенно много. Основная задача специалистов – сделать исторический объект безопасным для посещения.
- С 2015 по 2017 год центр «Лидер» очистил площадь в 230 гектаров, обнаружено и обезврежено 23 тысячи взрывоопасных предметов. В этом году с 25 июля наша группа уже обнаружила 17 495 боеприпасов, - сообщил Виталий Олейников.
Найденные саперами боеприпасыФото: Наталья Гоцанюк
За день в радиусе одного километра сапер откапывает примерно по 10-15 взрывоопасных предметов.
КАК ЗАЩИЩЕНЫ САПЕРЫ
- За защиту каждого сапера отвечает бронежилет и шлем с визором. – уточнил начальник группы пиротехнических работ, - Бронежилет состоит из материала кевлар, который обеспечивает защиту от взрывоопасных предметов до 200 грамм в тротиловом эквиваленте и от осколков массой 1 грамм, летящих со скоростью 650 метров в секунду. От гранат ргд-33 защищает свободно. У нас пока что не было травм во время работ, слава богу. Иногда получаем травмы во время занятий физкультурой, в подвижных видах спорта – футбол, волейбол, гимнастика.
Кстати, в составе группы опытные пиротехники, которые принимали участие в разминировании республики Южная Осетия, в Чеченской республике, в бывшей Югославии, в России. Только три человека прибыли в пиротехническую командировку впервые.
Саперы отмечают, что из всех командировок Керчь – на втором месте по сложности. Летом в Крыму жарко. Оборудование нелегкое – одна только каска весит 4 килограмма. В некоторых местах пиротехники используют альпинистское снаряжение из-за неровной местности.
КАК РАБОТАЕТ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
Искать и обезвреживать боеприпасы саперам помогает новейший робототехнический комплекс МЧС России MV-4В. Машина управляется только пультом, сигнал улавливается на расстоянии до километра в зоне прямой видимости.
Робототехнический комплекс МЧС России MV-4ВФото: Наталья Гоцанюк
Принцип работы комплекса довольно прост. Спереди у машины - лопасти, на которых закреплены металлические молоточки весом по четыре килограмма каждый. Это устройство называется бойковый трал. Молоточки "ныряют" в землю на глубину до 32 сантиметров, перемалывая все предметы.
- Основная задача этой техники – обезвреживать противопехотные мины. В прошлом году уже привлекали MV-4В для этих целей. При скорости вращения бойкового трала до 900 оборотов в минуту взрывоопасные предметы или разрушаются, или детонируют. Если под ним разрушится мина, то он сможет двигаться дальше. Остановить его может только оператор с помощью пульта дистанционного управления. Установлен мощный двигатель на 173 лошадиных силы, - рассказал оператор роботизированного комплекса Иван Шинкарев.
В этом году задача пиротехников - очистить площадь в 46 гектаров. С сентября до октября на территории крепости Керчь начнет работать вторая смена пиротехников.
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