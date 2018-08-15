2018-08-15T18:58:23+03:00
Общество

Металлоискатели и новейший робот: как пиротехники разминируют крепость Керчь

В работах принимают участие 25 человек
Надежда ДАЦЮК
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Команда отправляется обезвреживать снарядыКоманда отправляется обезвреживать снарядыФото: Наталья Гоцанюк
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- Равняйсь, смирно! При проведении пиротехнических работ просьба соблюдать требования безопасности. На тестирование приборов шагом – марш! – командует начальник группы пиротехнических работ майор Виталий Олейников.

Перед работой металлоискатели проверяют Фото: Наталья Гоцанюк

Перед работой металлоискатели проверяютФото: Наталья Гоцанюк

Именно так в 6 часов утра начинается рабочий день сотрудников отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» на территории крепости Керчь. По словам командира отряда Владимира Иглина, в работах принимают участие 25 человек. Это высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, а также медицинские сотрудники.

- Пик-пик, - прибор показывает наличие металлического предмета на глубине 5 сантиметров. Пиротехник вытаскивает снаряд времен Великой Отечественной войны.

Каждый пиротехник оснащен металлоискателем АКА Сигнум Фото: Наталья Гоцанюк

Каждый пиротехник оснащен металлоискателем АКА СигнумФото: Наталья Гоцанюк

- Как будете это обезвреживать? - спрашиваю.

- Все неразорвавшиеся снаряды мы отдаем морскому отряду саперов, а они уже их уничтожают. На суше это делать небезопасно, - поясняет командир группы разминирования.

Сапер нашел боевой снаряд Фото: Наталья Гоцанюк

Сапер нашел боевой снарядФото: Наталья Гоцанюк

Каждый пиротехник оснащен прибором поиска АКА Сигнум, который может определить металлический предмет весом от 5 граммов на глубине до 50-60 сантиметров. Именно на таком расстоянии обычно находятся боеприпасы.

Отметим, что крепость Керчь построили в конце XIX века. Она пережила боевые действия во времена Первой мировой, а также Великой Отечественной войны, поэтому взрывоопасных предметов здесь особенно много. Основная задача специалистов – сделать исторический объект безопасным для посещения.

- С 2015 по 2017 год центр «Лидер» очистил площадь в 230 гектаров, обнаружено и обезврежено 23 тысячи взрывоопасных предметов. В этом году с 25 июля наша группа уже обнаружила 17 495 боеприпасов, - сообщил Виталий Олейников.

Найденные саперами боеприпасы Фото: Наталья Гоцанюк

Найденные саперами боеприпасыФото: Наталья Гоцанюк

За день в радиусе одного километра сапер откапывает примерно по 10-15 взрывоопасных предметов.

КАК ЗАЩИЩЕНЫ САПЕРЫ

- За защиту каждого сапера отвечает бронежилет и шлем с визором. – уточнил начальник группы пиротехнических работ, - Бронежилет состоит из материала кевлар, который обеспечивает защиту от взрывоопасных предметов до 200 грамм в тротиловом эквиваленте и от осколков массой 1 грамм, летящих со скоростью 650 метров в секунду. От гранат ргд-33 защищает свободно. У нас пока что не было травм во время работ, слава богу. Иногда получаем травмы во время занятий физкультурой, в подвижных видах спорта – футбол, волейбол, гимнастика.

Кстати, в составе группы опытные пиротехники, которые принимали участие в разминировании республики Южная Осетия, в Чеченской республике, в бывшей Югославии, в России. Только три человека прибыли в пиротехническую командировку впервые.

Саперы отмечают, что из всех командировок Керчь – на втором месте по сложности. Летом в Крыму жарко. Оборудование нелегкое – одна только каска весит 4 килограмма. В некоторых местах пиротехники используют альпинистское снаряжение из-за неровной местности.

КАК РАБОТАЕТ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС

Искать и обезвреживать боеприпасы саперам помогает новейший робототехнический комплекс МЧС России MV-4В. Машина управляется только пультом, сигнал улавливается на расстоянии до километра в зоне прямой видимости.

Робототехнический комплекс МЧС России MV-4В Фото: Наталья Гоцанюк

Робототехнический комплекс МЧС России MV-4ВФото: Наталья Гоцанюк

Принцип работы комплекса довольно прост. Спереди у машины - лопасти, на которых закреплены металлические молоточки весом по четыре килограмма каждый. Это устройство называется бойковый трал. Молоточки "ныряют" в землю на глубину до 32 сантиметров, перемалывая все предметы.

- Основная задача этой техники – обезвреживать противопехотные мины. В прошлом году уже привлекали MV-4В для этих целей. При скорости вращения бойкового трала до 900 оборотов в минуту взрывоопасные предметы или разрушаются, или детонируют. Если под ним разрушится мина, то он сможет двигаться дальше. Остановить его может только оператор с помощью пульта дистанционного управления. Установлен мощный двигатель на 173 лошадиных силы, - рассказал оператор роботизированного комплекса Иван Шинкарев.

В этом году задача пиротехников - очистить площадь в 46 гектаров. С сентября до октября на территории крепости Керчь начнет работать вторая смена пиротехников.

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