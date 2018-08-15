2018-08-15T13:23:16+03:00
Общество

В Крыму перестали обслуживать карты Visa и MasterCard собственного выпуска

Крымский «Генбанк» до 14 августа бесплатно обменивал их на карты системы «МИР»
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
При этом крымские банки без проблем принимают карты Visa и MasterCard других российских банковПри этом крымские банки без проблем принимают карты Visa и MasterCard других российских банковФото: Анастасия ХОРОШЕВА
Изменить размер текста:

Крымский банк «Генбанк» прекратил обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard, которые были выпущены в этом финучреждении.

Как сообщили КП-Крым в «Генбанке», карты систем Visa Int. и MasterCard банк перестал выпускать еще 23 января текущего года, а до 14 августа бесплатно обменивал их на карты платежной системы «МИР».

- С 14 августа закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa Int. и MasterCard, эмитированных АО «ГЕНБАНК», на карты платежной системы «Мир».

С 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются, - рассказали в финучреждении.

Там напомнили, что платежная карта «Мир» - отечественная альтернатива картам Visa и Master Card.

- В 2014 году в связи с введением санкций против РФ международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране, - добавили в «Генбанке».

С декабря 2015 года в Крыму выпускают банковские карты "Мир", расчитаться которыми можно как на материке, так и за его пределами. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С декабря 2015 года в Крыму выпускают банковские карты "Мир", расчитаться которыми можно как на материке, так и за его пределами.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Впрочем, ни крымчане, ни туристы не пострадают от блокировки генбанковских Visa и MasterCard. В крымских банках свободно обслуживают карты российских банков-эмитентов НПС «Мир», МПС VISA/MasterCard и даже не взимают комиссию за выдачу наличных. При этом, по словам крымчан, Visa и MasterCard, выданные в «Генбанке», не работали на территории России, поэтому крымчане пользовались картами системы «МИР» или заказывали Visa и MasterCard в других росбанках.

Напомним, «Генбанк» - один из крупнейших банков на территории Крыма и Севастополя, которые работают здесь с 2014 года. Из-за санкционных рисков ведущие российские банки отказались заходить на полуостров. «Генбанк» был единственным крымским банком, выпускавшим карты платежных систем Visa Int. и MasterCard.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Крыму туристы могут расплатиться карточками российских банков

"Комсомолка" рассказывает об условиях и размере комиссии в 2017 году (подробнее)

Банковские карты или наличные. Что взять с собой в отпуск в Крым

Времена, когда на полуострове нельзя было рассчитаться банковской картой, прошли (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео, радиопередача]
Новости 24
В севастопольском детсаде 6-летний ребенок на прогулке сломал позвоночник
Малые противолодочные корабли ЧФ "отстрелялись" по целям в воздухе, в море и на берегу
В Крыму задержали фальшивомонетчика: попался в продуктовом магазине
Крымские власти планируют продать государственную гостиницу в Ялте
Предприниматель в Симферопольском районе незаконно устроил платную рыбалку
Украинец пытался тайком провезти в Крым 14 литров алкоголя
В Ялте погорельцам из Кореиза дали временное жилье
Крымские морпехи отрабатывают вождение БТР на плаву
В Крыму 6 чиновников оштрафовали за неуважение к обращениям горожан
Все на море: В Крыму 15 августа сухо, днем до + 35 градусов
В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки
Под Севастополем нашли затонувшее судно конца XIX века
В Севастополе на байк-шоу выступит Чичерина, "Ария" и "Декабрь"