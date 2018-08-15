В Крыму перестали обслуживать карты Visa и MasterCard собственного выпуска

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-15T13:23:16+03:00

При этом крымские банки без проблем принимают карты Visa и MasterCard других российских банков Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

Крымский «Генбанк» до 14 августа бесплатно обменивал их на карты системы «МИР»

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Крымский банк «Генбанк» прекратил обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard, которые были выпущены в этом финучреждении.

Как сообщили КП-Крым в «Генбанке», карты систем Visa Int. и MasterCard банк перестал выпускать еще 23 января текущего года, а до 14 августа бесплатно обменивал их на карты платежной системы «МИР».

- С 14 августа закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa Int. и MasterCard, эмитированных АО «ГЕНБАНК», на карты платежной системы «Мир».

С 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются, - рассказали в финучреждении.

Там напомнили, что платежная карта «Мир» - отечественная альтернатива картам Visa и Master Card.

- В 2014 году в связи с введением санкций против РФ международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране, - добавили в «Генбанке».

С декабря 2015 года в Крыму выпускают банковские карты "Мир", расчитаться которыми можно как на материке, так и за его пределами.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Впрочем, ни крымчане, ни туристы не пострадают от блокировки генбанковских Visa и MasterCard. В крымских банках свободно обслуживают карты российских банков-эмитентов НПС «Мир», МПС VISA/MasterCard и даже не взимают комиссию за выдачу наличных. При этом, по словам крымчан, Visa и MasterCard, выданные в «Генбанке», не работали на территории России, поэтому крымчане пользовались картами системы «МИР» или заказывали Visa и MasterCard в других росбанках.

Напомним, «Генбанк» - один из крупнейших банков на территории Крыма и Севастополя, которые работают здесь с 2014 года. Из-за санкционных рисков ведущие российские банки отказались заходить на полуостров. «Генбанк» был единственным крымским банком, выпускавшим карты платежных систем Visa Int. и MasterCard.

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