На Байк-Шоу-2018 с небес спустится огромный мотоцикл
Порядка 150 тысяч человек ожидают в этом году на горе Гасфорта, где 17-18 августа пройдет 23 по счету Байк-Шоу. В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «Русская мечта», главная идея показать, как полуостров обрел новые надежды.
Помимо мотоциклистов со всей России приедут иностранцы. Кстати, некоторые уже преодолели тысячи километров и приехали в Крым задолго до начала фестиваля.
- К нам начали прибывать европейские гости: вслед за сербами и испанцами, прибыли румыны, - прокомментировал на своей странице в «ВК» лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов.
Фонтан "Детский Хоровод" снова заработаетФото: предоставлено организаторами
До Кульминации Байк-Шоу остался всего день, а пока вовсю идут репетиции, отшлифовывают каждый трюк, каждое движение в танцевальных и хореографических номерах.
Все идеи, воплощение которых зрители увидят 17 августа, организаторы фестиваля не раскрывают. Это интрига, которую не хотят разрушать. Известно только, что в этом году каскадерские трюки будут еще смелее и эффектнее, а конструкции более замысловатые и сложные в плане создания.
Во время репетиций отрабатывают каждое движениеФото: предоставлено организаторами
Вот, например, главный символ Байк-Шоу 2018 – огромный мотоцикл, который во время кульминации спустится словно с небес…
Потрудились мастера и над созданием Земного шара, который будут огибать на своих «железных конях» мотоциклисты. Опасный, кстати, трюк.
- Не смотря на происки Змея, в Севастополе забьет Сталинградский фонтан «Детский Хоровод». Город побратим ждет Сталинградцев, - добавляет Хирург.
Во время кульминации "оживут" железные конструкцииФото: предоставлено организаторами
Речь идет о скульптурной композиции – фонтане, который был разрушен во время Сталинградской битвы. А в 2013 году «Ночные волки» воссоздали для фестиваля фонтан «Детский Хоровод», который «поселился» на горе Гасфорта. В том же году, к слову, и был заключен договор о побратимстве между Севастополем и Сталинградом (Волгоградом).
Во время кульминации «Ночные волки» покажут многие вехи истории, на площадке «оживут» известные личности, которые создавали историю: Потемкин, Георгий Победоносец…
КОНКРЕТНО
Начало музыкальной программы 17 августа в 19.00.
Участники музыкальной программы: группа «Декабрь», Чичерина, Ария, Владимир Кузьмин, Калинов Мост, ST, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Бобунец (экс- Смысловые Галлюцинации), Сергей Скачков (экс-земляне), Юлия Андреева и группа «Архипелаг», группа «7 Б», Княzz, Бахыт-Компот, группа «Серьга», Дебош и другие.
Кульминация программы состоится 17 августа в 22.30. В финале Кульминации выступит известная сербская певица Jelens Tomasevic.
Начало программы 18 августа в 11.00.
11.00 - старт колонны по маршруту: гора Гасфорта – пл. Нахимова – Малахов курган – гора Гасфорта
Далее на многочисленных площадках у горы Гасфорта состоится грандиозный спортивный праздник. На площадках пройдет детско-юношеский турнир по боевому самбо, мастер-класс по самообороне для детей от Джеффа Монсона, турнир по народному жиму от Safari Sport, силовое шоу от команды «Богатыри Тавриды» и 56-кратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Омара Ханапиева, силовой экстрим с участием Михаила Шивлякова, Михаила Паллера, Александра Молодцова и специального гостя Кирилла Сарычева.
Зрители и гости смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действах.
Стоимость билетов: 500 рублей. Приобрести их можно также при входе на территорию Гасфорта.
На территорию горы Гасфорта можно доехать не только на своем транспорте, но и на автобусах, которые запустят 17 и 18 августа специально на БШ. Отправление будет от:
- 5-й км (остановка пригородных автобусов).
Из Симферополя также запустят автобусы на БШ 17 августа. Они стартуют от ЖД вокзала, из под башни с часами.
Первый автобус отправляется в 16:00. Далее - по мере наполнения автобусов.
Обратно на Симферополь первый автобус стартует в 01:00 (после кульминации)
- пл. Ушакова (Матросский клуб)
- пляж Омега (кольцо)
Начало отправления с 17:00. Интервал движения 5-15 минут. Автобусы отправляются по мере наполнения.
В районе остановок размещены указатели в направлении остановок отправления автобусов
Остановки обозначены баннерами или табличками с указанием, что это место отправления автобусов на Байк-Шоу-2018
Автобусы обозначены наклейками или табличками, что это автобус на БШ.
18 августа автобусов из Симферополя не будет.
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