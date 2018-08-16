На Байк-Шоу-2018 с небес спустится огромный мотоцикл

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-16T17:12:36+03:00

«Ночные волки» говорят, что в этом году соберется порядка 150 тысяч человек

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Порядка 150 тысяч человек ожидают в этом году на горе Гасфорта, где 17-18 августа пройдет 23 по счету Байк-Шоу. В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «Русская мечта», главная идея показать, как полуостров обрел новые надежды.

Помимо мотоциклистов со всей России приедут иностранцы. Кстати, некоторые уже преодолели тысячи километров и приехали в Крым задолго до начала фестиваля.

- К нам начали прибывать европейские гости: вслед за сербами и испанцами, прибыли румыны, - прокомментировал на своей странице в «ВК» лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов.

Фонтан "Детский Хоровод" снова заработаетФото: предоставлено организаторами

До Кульминации Байк-Шоу остался всего день, а пока вовсю идут репетиции, отшлифовывают каждый трюк, каждое движение в танцевальных и хореографических номерах.

Все идеи, воплощение которых зрители увидят 17 августа, организаторы фестиваля не раскрывают. Это интрига, которую не хотят разрушать. Известно только, что в этом году каскадерские трюки будут еще смелее и эффектнее, а конструкции более замысловатые и сложные в плане создания.

Во время репетиций отрабатывают каждое движениеФото: предоставлено организаторами

Вот, например, главный символ Байк-Шоу 2018 – огромный мотоцикл, который во время кульминации спустится словно с небес…

Потрудились мастера и над созданием Земного шара, который будут огибать на своих «железных конях» мотоциклисты. Опасный, кстати, трюк.

- Не смотря на происки Змея, в Севастополе забьет Сталинградский фонтан «Детский Хоровод». Город побратим ждет Сталинградцев, - добавляет Хирург.

Во время кульминации "оживут" железные конструкцииФото: предоставлено организаторами

Речь идет о скульптурной композиции – фонтане, который был разрушен во время Сталинградской битвы. А в 2013 году «Ночные волки» воссоздали для фестиваля фонтан «Детский Хоровод», который «поселился» на горе Гасфорта. В том же году, к слову, и был заключен договор о побратимстве между Севастополем и Сталинградом (Волгоградом).

Во время кульминации «Ночные волки» покажут многие вехи истории, на площадке «оживут» известные личности, которые создавали историю: Потемкин, Георгий Победоносец…

КОНКРЕТНО

Начало музыкальной программы 17 августа в 19.00.

Участники музыкальной программы: группа «Декабрь», Чичерина, Ария, Владимир Кузьмин, Калинов Мост, ST, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Бобунец (экс- Смысловые Галлюцинации), Сергей Скачков (экс-земляне), Юлия Андреева и группа «Архипелаг», группа «7 Б», Княzz, Бахыт-Компот, группа «Серьга», Дебош и другие.

Кульминация программы состоится 17 августа в 22.30. В финале Кульминации выступит известная сербская певица Jelens Tomasevic.

Начало программы 18 августа в 11.00.

11.00 - старт колонны по маршруту: гора Гасфорта – пл. Нахимова – Малахов курган – гора Гасфорта

Далее на многочисленных площадках у горы Гасфорта состоится грандиозный спортивный праздник. На площадках пройдет детско-юношеский турнир по боевому самбо, мастер-класс по самообороне для детей от Джеффа Монсона, турнир по народному жиму от Safari Sport, силовое шоу от команды «Богатыри Тавриды» и 56-кратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Омара Ханапиева, силовой экстрим с участием Михаила Шивлякова, Михаила Паллера, Александра Молодцова и специального гостя Кирилла Сарычева.

Зрители и гости смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действах.

Стоимость билетов: 500 рублей. Приобрести их можно также при входе на территорию Гасфорта.

На территорию горы Гасфорта можно доехать не только на своем транспорте, но и на автобусах, которые запустят 17 и 18 августа специально на БШ. Отправление будет от:

- 5-й км (остановка пригородных автобусов).

Из Симферополя также запустят автобусы на БШ 17 августа. Они стартуют от ЖД вокзала, из под башни с часами.

Первый автобус отправляется в 16:00. Далее - по мере наполнения автобусов.

Обратно на Симферополь первый автобус стартует в 01:00 (после кульминации)

- пл. Ушакова (Матросский клуб)

- пляж Омега (кольцо)

Начало отправления с 17:00. Интервал движения 5-15 минут. Автобусы отправляются по мере наполнения.

В районе остановок размещены указатели в направлении остановок отправления автобусов

Остановки обозначены баннерами или табличками с указанием, что это место отправления автобусов на Байк-Шоу-2018

Автобусы обозначены наклейками или табличками, что это автобус на БШ.

18 августа автобусов из Симферополя не будет.