Тушат вертолетом: В горах Ялты опять пожар

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-16T18:25:28+03:00

Пока горит подстилка, но из-за сильного ветра огонь может быстро перекинуться на лес

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В горах недалеко от Ялты вновь пожар – горит лесная подстилка.

- Сообщение о пожаре мы получили в 15.20.Возгорание произошло недалеко от того места, где мы работали на пожаре 11 августа – в том же урочище Уч-Кош, практически на отвесных скалах. Горит не лес, а подстилка. Ориентировочная площадь пожара 300 квадратных метров, - рассказал КП-Крым помощник начальника ГУ – начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Крыму Владимир Иванов.

Вертолет совершил уже 5 сбросов водыФото: Надежда ДАЦЮК

Он добавил, что место пожара труднодостопное, поэтому для тушения был привлечен вертолет.

- На месте работает 14 единиц техники, 52 человека и вертолет, который сделал уже 5 сбросов воды. В этом районе сейчас сильный ветер, поэтому есть риск распространения огня. Наша задача до вечера ликвидировать открытое горение, а затем удержать кромку, - добавил Владимир Иванов.

Напомним, сильный пожар в ущелье Уч-Кош недалеко от Ялты начался 11 августа и был ликвидирован лишь к 13 августа. Для тушения пожара были задействованы около 500 человек, несколько вертолетов и 60 техники. Ориентировочная площадь пожара составила 26 гектаров.

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