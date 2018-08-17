Второй за неделю пожар в горах Ялты потушили
В горном Крыму за последнюю неделю произошло уже два крупных пожара, причем практически в одном и том же месте – возле заповедного урочища Уч-Кош недалеко от Ялты. Первый пожар начался 11 августа. Три дня его тушили около 500 человек, несколько вертолетов и 60 единиц техники. В результате выгорело 26 га Ялтинского горно-лесного заповедника.
И вот буквально вчера, 16 августа, снова возле того же ущелья опять вспухнула лесная подстилка. Пожар почти сутки тушил вертолет и несколько десяткое единиц техники.
- К 05:30 17 августа пожар локализован, его распространение было остановлено. На месте работали 108 человек и 23 единицы техники, а в 11:30 крымским спасателям удалось полностью потушить пожар.- рассказали в МЧС по Республике Крым.
Жертв и пострадавших нет. Крымские огнеборцы постепенно возвращаются в места постоянной дислокации. Караулить территории остаются сотрудники Крымского природного заповедника и Ялтинского пожарно-спасательного гарнизона
Площадь пожара на этот раз оказалась не такой большой – 1 гектар. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.
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