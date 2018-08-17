«Украинцы все прекрасно понимают»: Власти Крыма прокомментировали изображение российского Крыма в украинском издании

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-17T18:49:47+03:00

Украинская пропаганда не может убедить своих сограждан в том, что Крым все еще часть «незалежной»

Изменить размер текста: A A

Систематическое изображение Крыма как части России в украинских медиа и печатных изданиях говорит о неспособности госпропаганды «незалежной» убедить свое население в том, что Украина все еще владеет полуостровом, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Он заметил, что изображение единства Крыма и России на всевозможных картах в Украине и в мире уже превратилось в положительную тенденцию.

- Мне кажется, это показывает, что, несмотря на все усиленные попытки украинской пропаганды убедить весь мир и собственное население, что Крым принадлежит Украине, все прекрасно понимают, в том числе на территории самой Украины, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это факт, который изменить невозможно, - рассказал КП-Крым Владислав Ганжара.

Напомним, украинское издательство "Ранок" ("Утро") выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России.

Иллюстрация с Крымом опубликована в познавательном издании "Растительный мир" автора Елены Котенко, которая включена в серию "Познаем и исследуем", рассказывающая подрастающему поколению об окружающей среде.

Это уже далеко не первый случай, когда иностранные агентства или ученые «признают» Крым частью России. В июне австрийский демограф Саймон Кустенмахер опубликовал на своем аккаунте в Твиттере карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Еще раньше украинский телеканал СТБ показал в эфире карту незалежной без Крыма. В результате каналу пришлось извиняться, а режиссера, который допустил такую "оплошность", украинский телеканал уволил.

Напомним, власти ЕС и других стран Запада не признают Крым территорией России и до сих пор считают полуостров частью Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Австрийский ученый изобразил на карте Крым частью России

Демограф Саймон Кустенмахер провел исследование. посвященное распределению населения России (подробности)

Немецкий телеканал обозначил на карте Крым частью России

Карту телеканал 3Sat показал в документальном фильме «Сплошь Сибирь» (подробнее)