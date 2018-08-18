Красивая дата: В Крыму свадебный бум

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-18T16:23:10+03:00

В самый счастливый для молодоженов день все должно быть идеально, даже дата бракосочетания

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В Симферополе возле ЗАГСов и в парках аншлаг. Такого количества необыкновенно красивых и счастливых невест и женихов в городе еще не было. А все из-за красивой и созвучной даты – 18.08.2018.

- Обычно мы расписываем в день около 20 пар, а сегодня намного больше – 34 пары! В других ЗАГСах тоже больше чем обычно церемоний бракосочетания. Все эта дата нравится. Примем всех, не можем же мы отказать молодоженам, - говорят во Дворце бракосочетания Симферополя.

Всего в Крыму в этот день зарегистрировать отношения захотели больше 300 человек.

Мы решили узнать истории пар, решивших стать мужем и женой 18 августа 2018 года.

«Предложение сделал под песню Limp Bizkit»

Кирилл и Виктория Аксеновы, Симферополь

- Мы с любимой познакомились в военкомате, она мне военный билет выдавала, - рассказывает счастливый муж Кирилл. - Встречались два года. Предложение сделал 30 июня в ее День рождения. Пригласил в Ялту отметить праздник в ресторане. Там и ждал ее самый большой сюрприз. Попросил микрофон, вышел в зал и начал петь песню Limp Bizkit «Behind Blue Eyes». Потом встал на колено и сделал Виктории предложение. Она в этот момент очень нервничала.

Кирилл и Виктория Аксеновы, Симферополь.Фото: Наталья Гоцанюк

Приехали в свадебное путешествие в Крым

Вилена и Иван Маслениковы, Ижевск

- Мы приехали в Крым из Ижевска. Планировали свадьбу так, чтобы она сразу перешла в свадебное путешествие. Роспись была в Симферополе, а теперь мы поедем в Ялту, Севастополь, Евпаторию, - весело рассказывают супруги.

Вилена и Иван познакомились на работе.

- Я инженер по охране труда и промышленной безопасности. Пришел на аттестацию в учебный центр и увидел ее…. такую скромную, красивую и женственную. Придумал предлог, чтобы она задержалась после работы. Хотел с ней наедине пообщаться, не при всех.

Предложение руки и сердца Иван сделал через пять месяцев после знакомства на смотровой площадке в Кисловодске.

- Дату мы случайно выбрали, планировали отпуск на конец августа. Только после того, как подали заявление, поняли, что 18 августа популярная дата будет, - говорит Вилена.

Вилена и Иван Маслениковы, Ижевск.Фото: Наталья Гоцанюк

«Проиграл мне в су-е-фа»

Елена и Евгений Дудниковы, Симферополь

- Познакомились мы 2 года назад на работе. Но на свидание позвал Лену уже после того, как уволился. Отправил ей вконтакте сообщение: «Пошли бомжей считать». Все в кино или кафе зовут. А я вот решил такое написать. И что вы думаете? Она согласилась! – рассказывает радостный муж. А предложение сделал в ее День Рождения.

Свадьбу пара хотела играть в конце августа, а вот с датой все никак не могли определиться. Невесте нравится цифра 18, а жениху 25.

- Думали-думали, какой день выбрать и решили в детскую игру су-е-фа сыграть (камень-ножницы-бумага – Авт.), я выиграла! – говорит Елена.

Елена и Евгений Дудниковы, Симферополь.Фото: Наталья Гоцанюк

P.S. Желаем молодоженам долгой, счастливой и нескучной семейной жизни!