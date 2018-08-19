Да будет свет. В Евпатории возобновили электроснабжение

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-19T12:31:48+03:00

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Жители и гости Евпатории снова со светом. Электроснабжение курортного города полностью восстановлено. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

- Авария устранена, все абоненты запитаны, - заверил мэр.

Он уточнил, что без света 18 августа остались треть местных жителей. Причина отключения – авария на одном из блоков электростанции.

- Авария на электросетях, отключился 9 блок. «Крымэнерго» ищет место повреждения! Лето, жара,перегруз по сетям..., - предупредил Филонов горожан в Фейсбуке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферополе 20 августа с 8.00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

- ул. Поповкина, 7-23, 27-45а, 45/8 (нечет)

ул. Севастопольская, 70г, 70в, 70/2 (чет)

ул. Трубаченко, 2-6 (чет), 5-9 (нечет) ТП-395 Л-6

ул. Бульварная, 14,2,2а, 6 (чет), 11/1(нечет)

ул. Поповкина, 2-14, 4, 6 (чет), 1/11-5 (нечет)

ул. Севастопольская, 21(нечет)

ул. Трубаченко, 9 (нечет).

Напомним, правительство России перенесло ввод в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ТЭС на осень. Изначально первые энергоблоки на Симферопольской и Севастопольской ТЭС мощностью по 235 МВт должны были запустить в мае, а вторые блоки аналогичной мощности 19 июня.

После введения в строй обеих ТЭС общая мощность новой генерации в Крыму с учетом Сакской ТЭЦ превысит 1 ГВт – это полностью перекроет потребность полуострова в энергии с материка.

Основной вид топлива энергоблоков - природный газ, резервными станут жидкие виды топлива. Контракты на поставку голубого топлива уже заключены с госпредприятием «Черноморнефтегаз».