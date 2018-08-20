Очередной рекорд: В этом году на хадж отправились 600 паломников-мусульман из Крыма

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-20T13:36:09+03:00

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В этом году в хадж отправилось рекордное количество паломников из Крыма – 600 человек

- Духовное управление мусульман Крыма в этом году направило (в хадж. - Авт.) 600 человек через своего хадж-оператора, аккредитованного в хадж-миссии в России. На каждую группу из 48 человек прикреплен один руководитель, который компетентен в вопросах религии, знает язык. Он будет консультировать паломников, водить по местам поклонения, а также служить в качестве проводника, - рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Он отметил, что с каждым годом хадж совершают все и больше паломников из Крыма. Так, в 2014 году в паломничество отправилось 150 человек, через год уже – 300, в 2016-м – 350, затем 360, а уже в текущем году почти вдвое больше – 600 человек.

Айдер Исмаилов связывает это с увеличением квоты для Духовного управления мусульман Крыма. Кроме того, сами поездки после перехода Крыма в Россию стали дешевле для верующих.

- Цена стала более привлекательной, чем то, что было до 2014 года. Есть три основные ценовые категории для желающих совершить хадж: 2,5 тысячи долларов с человека – это «эконом» - здесь предусматривается переезд на автобусе. 2,9 тысячи – «эконом-комби», когда есть перелет от Дубаи до Мекки. И «стандарт» - перелет полностью на самолете и условия более комфортабельные – 3,6 тысячи долларов, - пояснил заммуфтия.

Расчет за поездку идет именно в долларах по настоянию Саудовской Аравии.

СПРАВКА «КП»

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама. Хадж в 2018 году пройдет с 19 по 24 августа. Ожидается, что к Мекке в этом году направятся более 3 миллионов паломников со всего мира.