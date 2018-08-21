Неизвестный сообщил о «минировании» гостиницы и банка в Симферополе

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-21T13:58:39+03:00

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Утром 21 августа неизвестный по телефону сообщил в полицию об угрозе безопасности людей в Симферополе – якобы в крымской столице заминированы общественные объекты.

- У нас было анонимное сообщение об угрозе безопасности граждан. Сотрудниками полиции, Росгвардии, МЧС и других ведомств установлено, что информация не подтвердилась, - сообщили КП-Крым в МВД по Крыму.

Как удалось узнать «Комсомолке» из своих источников в экстренных службах, «телефонный террорист» сообщил о минировании гостиницы «Москва» и одного из банков Симферополе.

- У нас проводилась экстренная эвакуация постояльцев. Сейчас все в порядке, - подтвердили КП-Крым в гостинице «Москва».

В финучреждении от комментариев изданию воздержались.

Напомним, волна сообщений о минировании различных объектов в Симферополе прошла в сентябре 2017 года. Тогда людей эвакуировали из городского совета, аэропорта «Симферополь» и трех крупнейших торговых центров – «Меганом», «ФМ» и «Южная галерея». В полицию поступили сообщения о минировании этих зданий. После проверки помещений оказалось, что все вызовы были ложными. Правоохранители завели уголовное дело.

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