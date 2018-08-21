2018-08-21T22:48:24+03:00
Общество

Танцы, борьба за барашка и аниматоры для детей: Как в Симферополе прошел Курбан-байрам

В парке имени Тренева собралось около трехсот гостей
Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Гостей праздника развлекали крымскотатарские творческие коллективыГостей праздника развлекали крымскотатарские творческие коллективыФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе сегодня отметили один из самых почитаемых праздников для мусульман- Курбан-байрам, который официально объявлен в Крыму выходным днем.

В 6.30 утра в Доме культуры профсоюзов крымской столицы на священную молитву собралось порядка трех тысяч человек.

Уже днем гуляния продолжились в симферопольском в парке им. Тренева, где собрались около трехсот человек.

Красота в танце Фото: Виталий ПАРУБОВ

Красота в танцеФото: Виталий ПАРУБОВ

В ходе праздничной программы состоялся концерт творческих коллективов, ансамбля песни и танца «Хайтарма» и фольклорного ансамбля «Крым».

Праздничную программу посетили горожане всех возрастов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздничную программу посетили горожане всех возрастовФото: Виталий ПАРУБОВ

Также несколько сот гостей праздника порадовала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Посетители разглядывали великолепные картины, которые могли на купить на месте Фото: Виталий ПАРУБОВ

Посетители разглядывали великолепные картины, которые могли на купить на местеФото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы и гости столицы смогли попробовать традиционные крымскотатарские блюда, а детей развлекали аниматоры. Кроме того, на территории парка работали аттракционы и игровая комната «Поле чудес».

дети были в восторге от аниматоров в костюмах Фото: Виталий ПАРУБОВ

дети были в восторге от аниматоров в костюмахФото: Виталий ПАРУБОВ

Ну а главным событием празднования стали традиционные соревнования по борьбе куреш, победитель которых получит в награду живого барашка.

Соревнования по куреш в самом разгаре! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Соревнования по куреш в самом разгаре!Фото: Виталий ПАРУБОВ

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