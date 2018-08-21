Танцы, борьба за барашка и аниматоры для детей: Как в Симферополе прошел Курбан-байрам
В Симферополе сегодня отметили один из самых почитаемых праздников для мусульман- Курбан-байрам, который официально объявлен в Крыму выходным днем.
В 6.30 утра в Доме культуры профсоюзов крымской столицы на священную молитву собралось порядка трех тысяч человек.
Уже днем гуляния продолжились в симферопольском в парке им. Тренева, где собрались около трехсот человек.
Красота в танцеФото: Виталий ПАРУБОВ
В ходе праздничной программы состоялся концерт творческих коллективов, ансамбля песни и танца «Хайтарма» и фольклорного ансамбля «Крым».
Праздничную программу посетили горожане всех возрастовФото: Виталий ПАРУБОВ
Также несколько сот гостей праздника порадовала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
Посетители разглядывали великолепные картины, которые могли на купить на местеФото: Виталий ПАРУБОВ
Симферопольцы и гости столицы смогли попробовать традиционные крымскотатарские блюда, а детей развлекали аниматоры. Кроме того, на территории парка работали аттракционы и игровая комната «Поле чудес».
дети были в восторге от аниматоров в костюмахФото: Виталий ПАРУБОВ
Ну а главным событием празднования стали традиционные соревнования по борьбе куреш, победитель которых получит в награду живого барашка.
Соревнования по куреш в самом разгаре!Фото: Виталий ПАРУБОВ