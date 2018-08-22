Анита Цой и Филипп Киркоров стали названными родителями крокодилихи Аниты Филипповны

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-22T16:03:16+03:00

Филиппа окрестили названным отцом, когда он два года назад стал свидетелем рождения нескольких десятков рептилий

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Певице Аните Цой в Ялте подарили настоящего крокодила. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

- В Ялте мне подарили настоящего крокодила! Вернее, крокодилиху Аниту Филипповну. Родословная у нее отменная. Настоящая семья Аниты Филипповны - нильские аллигаторы. А мы с Филиппом Киркоровым стали ее названными мамой и папой, - поделилась певица.

По словам Аниты, Филипп Киркоров два года назад стал свидетелем рождения нескольких десятков маленьких крокодилов в ялтинском корокодиляриуме. Тогда его окрестили их названным папой, поэтому сейчас питомец Аниты носит отчество поп-звезды.

В аккаунте в Instagram певица позирует с крокодилом и кормит его маму куриной тушкой. Скоро подаренная рептилия вырастет до 9 метров в длину.

18 августа звезда выступила с концертом в Ялте. Ранее она посетила Судак, Евпаторию, Севастополь и Алушту.

anitatsoy Анита Цой в крокодиляриуме

- Я влюбилась! Ялта, ты попала прямо в сердце! Теперь «я знаю все твои трещинки…»: красивые улочки, вкусные кафешечки, тенистые аллеи, модные магазинчики, жаркие пляжи и бирюзовое море, - написала Анита Цой в своем Instagram после концерта.

Анита Цой – популярная российская певица. В этом году ей исполнилось 47 лет. Самые известные песни Аниты – «Мама», «Небо», «Береги меня».

Напомним, актриса Эвелина Бледанс и певец Филипп Киркоров изъявили желание поесть рапанов с водкой в Крыму. Филипп недавно поцеловался с дельфинами и поплавал с ними. Бледанс была в Крыму несколько недель. Она посетила кинофестиваль "Алые паруса Артека", поссорилась с Константином Хабенским, который отказался фотографироваться с ее сыном Семеном, а позже звезда снялась в телешоу для крымского канала.

Недавно из Крыма уехал юморист Евгений Петросян, который дал концерт в Ялте и Гурзуфе, а также был в центре скандала после сообщения о громком бракоразводном процессе с женой Еленой Степаненко. Петросян ел шашлыки и бургеры в местных кафе, любовался рыбками в аквариуме и наслаждался морем. Также он посетил молодежный форум "Таврида", он пообщался с участниками и провел для них мастер-класс. Отметил, что на форуме была удивительная энергетика.

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