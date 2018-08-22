В Крыму выступят Эмир Кустурица, Лепс и Уральские пельмени

СЕГОДНЯ 16:41 2018-08-22T18:03:14+03:00

Афиша мероприятий по Крыму и Севастополю с 22 по 29 августа

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ФЕСТИВАЛИ

Koktebel Jazz Party

В Коктебеле в 16-й раз пройдет легендарный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

- Зрители увидят выступления около 20 коллективов, представленных исполнителями из США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран, - сообщили организаторы.

Среди иностранных участников фестиваля - этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и другие.

- Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия, - рассказали организаторы.

Россию на фестивале представят ансамбль «Каданс» под управлением московского трубача, флюгельгорниста и композитора Германа Лукьянова, группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова, коллективы звезд отечественного джаза, пианисты отец и сын Михаил и Яков Окуни, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

Музыканты будут выступать на пяти площадках. К главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе большой арене «Артека» в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Где: п. Коктебель

Когда: 24-26 августа, начало в 19.00.

Цена билета: от 500 до 1000 рублей.

Главным событием недели станет фестиваль Koktebel Jazz Party.Фото: Виталий ПАРУБОВ

ГАСТРОЛИ

В Ялту продолжают приезжать всемирно известные исполнители. Гастроли сейчас в самом разгаре. 22 августа выступит культовый режиссер и музыкант Эмир Кустурица (6+) совместно со своей фолк-рок-группой «The No Smoking Orchestra». Он даст единственный концерт в Крыму. Также приедут Уральские пельмени (12+), Григорий Лепс (12+), пройдет концерт памяти Высокого (6+).

Где: Концертный зал «Юбилейный», г. Ялта, пер. Черноморский, 2.

Когда: 22 августа в 20.00 – выступления Эмира Кустурицы, билеты от 1900 до 6100 рублей.

23 августа в 20.00 – Уральские пельмени, билеты от 2700 до 6200 рублей.

25 августа в 20.00 – концерт памяти Высоцкого, билеты от 400 до 1200 рублей.

26 августа в 20.00 – Григорий Лепс, билеты от 1700 до 8200 рублей.

Заказ билетов: +7 (978) 917-70-07, 8 (800) 777-00-35.

ТЕАТР

«Веселый маскарад»

Музыкальная сказка подарит ребятишкам много приятных минут и поднимет настроение. Хитрая Лиса и безнадежно голодный Волк решили испортить веселым зайцам маскарад и съесть пушистых весельчаков. А для этого они использовали всевозможные хитрости. Но не тут-то было… Зайчики разгадали коварный план. Беду сердцем почувствовал и Медведь, по совместительству еще и милиционер. Он быстро навел порядок и вывел разбойников на чистую воду.

«Очаровательные рогоносцы»

Трогательная история из жизни двух семейных пар, которые живут по соседству, в одном доме. Наполненная пикантным юмором, тонкой иронией и анекдотичными ситуациями, она доставит удовольствие всем ценителям жанра комедия. Вечные проблемы взаимопонимания между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны в той или иной ситуации. В течение всего действа актеры не раз заставят зрительный зал смеяться до слез. (12+).

Где: Ялтинский театр им. А. П. Чехова, г. Ялта, ул. Екатерининская, 13.

Когда: 25 августа в 12.00 - музыкальная сказка «Веселый маскарад». Стоимость билетов: 200 - 350 рублей.

28 августа в 20.00 - убойная комедия «Очаровательные рогоносцы». Стоимость билетов: 800 - 2000 рублей.

Телефоны: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11 - касса театра (время работы с 11.00 до 21.00).

КИНО

Принцесса и дракон

Мультфильм, Россия

Режиссер: Марина Нефедова

Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона. (6+)

Альфа

Боевик, США

Режиссер: Альберт Хьюз

В ролях: Коди Смит-МакФи, Наташа Мальте, Леонор Варела.

20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И, возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества. (12+)

Днюха!

Комедия, Россия

Режиссер: Роман Каримов

В ролях: Эльдар Калимулин, Данила Чванов, Алина Титова

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона - Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг… (16+)

НОЧЬ КИНО В МУЗЕЕ

В Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя на Историческом бульваре состоится бесплатный показ художественного фильма режиссера Юрия Озерова «Освобождение: Огненная дуга».

Показ фильма приурочен к 75-летию битвы на Курской дуге ― одного из величайших сражений в истории Великой Отечественной войны.

Где: Севастополь, Исторический бульвар, д. 1, на видовой площадке за зданием Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Когда: 25 августа в 21.00

Цена: Вход свободный

НОЧЬ КИНО В ХЕРСОНЕСЕ

В Античном театре Херсонесского музея, который на этот вечер станет настоящим кинотеатром, состоится показ документального фильма «Херсонес. Точка отсчета», а также творческая встреча с его автором – известным журналистом, телеведущим Аркадием Мамонтовым.

Где: Севастополь, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Античный театр

Когда: 25 августа 20.00

Цена: Вход свободный