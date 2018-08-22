Эмир Кустурица: Очень мило, что Крым русский

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-22T19:29:21+03:00

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Всемирно известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в Крым и осмотрел новый терминал аэропорта «Симферополь».

- У вас хороший президент. Если его не было бы, то и аэропорта не было бы, – заявил Кустурица в аэропорту.

Режиссер также восхитился крымскими девушками и погодой. Фото: аэропорт

На вопрос о том, не боится ли музыкант санкций, он ответил, что ничего не может с этим поделать.

- Если вы сказали, что хотите жить с Российской Федерацией, так ведь это вы, это ваше желание, – считает всемирно известный режиссер.

Эмир Кустурица даст концерт в среду вечером в зале «Юбилейный» в Ялте со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Это уже второе его выступление в Крыму.

Исполнитель отметил, что на полуострове ему очень нравится, потому что здесь хорошая погода. Также музыкант не обошел вниманием красоту местных девушек.

- У вас девушки красивые, у вас люди хорошие. Это база для хорошего концерта. Еще мне очень мило, что Крым – русский. Это территория, которая всегда была русской, – сказал режиссер.

Кустурица отметил, что его группа на сцене уже 20 лет, и он не знает, сколько времени еще продолжатся выступления.

Во время прошлых гастролей знаменитый режиссер рассказал, что планирует снять в Крыму фильм.

СПРАВКА КП

Неманья Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер боснийского происхождения, родился 24 ноября 1954 года в Сараево. Имя Неманья он получил, когда принял православие. Дебют Кустурицы в полнометражных фильмах состоялся в 1981 году с кинокартиной "Ты помнишь Долли Белл?". Он принес молодому режиссеру большой успех.

Позже Кустурица прославился выступлениями в рок-группе «The No Smoking Orchestra», в которой он - соавтор и исполнитель песен.

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