Эмир Кустурица: Очень мило, что Крым русский
Всемирно известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица прилетел в Крым и осмотрел новый терминал аэропорта «Симферополь».
- У вас хороший президент. Если его не было бы, то и аэропорта не было бы, – заявил Кустурица в аэропорту.
Режиссер также восхитился крымскими девушками и погодой. Фото: аэропорт
На вопрос о том, не боится ли музыкант санкций, он ответил, что ничего не может с этим поделать.
- Если вы сказали, что хотите жить с Российской Федерацией, так ведь это вы, это ваше желание, – считает всемирно известный режиссер.
Эмир Кустурица даст концерт в среду вечером в зале «Юбилейный» в Ялте со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Это уже второе его выступление в Крыму.
Исполнитель отметил, что на полуострове ему очень нравится, потому что здесь хорошая погода. Также музыкант не обошел вниманием красоту местных девушек.
- У вас девушки красивые, у вас люди хорошие. Это база для хорошего концерта. Еще мне очень мило, что Крым – русский. Это территория, которая всегда была русской, – сказал режиссер.
Кустурица отметил, что его группа на сцене уже 20 лет, и он не знает, сколько времени еще продолжатся выступления.
Во время прошлых гастролей знаменитый режиссер рассказал, что планирует снять в Крыму фильм.
СПРАВКА КП
Неманья Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер боснийского происхождения, родился 24 ноября 1954 года в Сараево. Имя Неманья он получил, когда принял православие. Дебют Кустурицы в полнометражных фильмах состоялся в 1981 году с кинокартиной "Ты помнишь Долли Белл?". Он принес молодому режиссеру большой успех.
Позже Кустурица прославился выступлениями в рок-группе «The No Smoking Orchestra», в которой он - соавтор и исполнитель песен.
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