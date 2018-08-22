2018-08-22T19:29:21+03:00
Общество

В Севастополе развернули гигантский триколор и устроили выставку техники

В городе-герое отметили День российского флага [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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В городе-герое растянули огромный триколорВ городе-герое растянули огромный триколорФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе на Историческом бульваре в честь Дня российского флага развернули 50-метровый триколор - самый большой в Крыму.

Ребятишки с удовольствием помогли держать триколор Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ребятишки с удовольствием помогли держать триколорФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Триколор объединяет все лучшие традиции нашего государства. Он стал символом одного из главных событий новейшей истории: воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Участие в акции для меня было очень важным: особенно остро ощущаешь чувство единства и сопричастности. Уверен, для всех севастопольцев это особенный праздник, - сказал губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Акция «Российский флаг – священный триколор» проходит на Историческом бульваре уже в третий раз.

Оркестр создавал настроение на празднике Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Оркестр создавал настроение на праздникеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В ней принимают участие более 250 представителей силовых структур города и около 200 приглашенных гостей.

Служебная собака стала звездой выставки Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Служебная собака стала звездой выставкиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В этом году также на празднике выступил оркестр из Санкт-Петербурга и местные коллективы.

Дети радовали своим творчеством Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Дети радовали своим творчествомФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На Историческом бульваре в честь праздника прошла выставка техники МЧС и полиции.

В центре Севастополя выставили технику МЧС и полиции Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В центре Севастополя выставили технику МЧС и полицииФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А у Мемориала героической обороны Севастополя 35 юным севастопольцам торжественно вручили паспорта, а также книги по истории города-героя в подарок.

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