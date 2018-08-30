Водолазы разбирают вспомогательные конструкции вокруг Крымского моста

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-30T10:40:35+03:00

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В Керченском проливе поэтапно демонтируют вспомогательные технологические площадки Крымского моста.

Ранее их построили прямо посреди пролива, вдали от берега, чтобы проводить работы, не мешая движению судов.

- Это сборно-разборные металлические конструкции на трубчатых сваях для размещения бытовых помещений строителей и оборудования: кранов, сваебойных молотов, бетононасосов. Самые большие площадки длиной по 100 метров и весом 4 тысячи тонн расположились с двух сторон судоходного коридора. На каждой одновременно работали два крана грузоподъемностью по 350 тонн. С этих площадок возводились опоры, которые держат судоходные арки, - рассказали в прес-центре Крымского моста.

Сейчас эти конструкции уже не нужны: автодорожная часть моста уже открыта для движения, скоро завершится строительство железнодорожной части. Поэтому было решено убрать вспомогательную инфраструктуру, чтобы очистить акваторию Керченского пролива т лишних предметов.

Демонтаж проводят мостостроители вместе с водолазами. На протяжении всей трассы моста (19 километров длины) работают несколько водолазных станций. Сваи рабочих площадок либо извлекают целиком, либо срезают ниже линии размыва морского дна.

- Мы проводим под водой электрокислородную резку рабочих свай. Сначала размываем участок дна вокруг каждой сваи, потом срезаем ее на метр ниже линии размыва, чтобы не было «пеньков». Далее кран вытаскивает трубу на поверхность, на рабочий мост. Таким способом только наша станция уже обследовала и расчистила более трех километров территории вдоль трассы Крымского моста, - рассказал старшина водолазной станции Александр Чернов.

Водолазы работают на тех участках, где уже не трудятся строители. Они также поднимают на поверхность куски труб, различные металлические предметы. Видимость на дне практически нулевая: вода мутная из-за илистого дна.

- Очень часто дуют ветра, и, соответственно, поднимается течение. Работать на течении тоже очень сложно. Но мы справляемся с этой работой, - подчеркнул Чернов.

В дальнейшем по окончании всех строительно-монтажных работ предстоит демонтировать вспомогательные стройплощадки и три рабочих моста общей длиной в 5 километров