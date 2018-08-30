"Меня никогда так не заламывали": Американец проиграл россиянину в ММА-поединке в Ялте

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-30T17:29:56+03:00

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На ялтинском стадионе «Авангард» впервые прошел международный ММА-турнир «КрымRush. Прощай, оружие». Оценить мастерство бойцов собрались несколько тысяч зрителей.

На соревнования в Крым приехали спортсмены из 11 стран - России, Украины, Хорватии, Афганистана, Молдавии, Грузии, Южной Осетии, США, Узбекистана, Донецкой и Луганской народных республик.

Бойцы не жалели себя во время поединковФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Как отметил главный организатор турнира вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак, Крым в качестве места проведения выбрали потому, что полуостров в поседнее время стал «центром политического напряжения в Европе».

- С другой стороны, мы как раз хотим показать, что приобрел этот регион, войдя в состав России, и помогать ему в развитии, - отметил Карамалак.

Бой крымчанина Владимира Мельникова и ЛНР Игоря КрыловаФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Самый короткий поединок состоялся между Ренатом Лятифовым из ДНР и хорватом Карло Капутом. Уже через несколько секунд после начала боя хорват отправил своего оппонента в нокаут. Это произошло настолько неожиданно как для зрителей, так и для самого спортсмена из ДНР. Когда рефери подошел, чтобы помочь ему подняться, он принял его за соперника и попытался продолжить «поединок».

Хорват Карло Капут стал автором самого быстрого нокаутаФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

К сожалению, не обошлось без травм. Самую тяжелую из них в бою против Руслана Тадеева получил Махмуд Мусалов: спортсмену даже пришлось наложить шину.

С большим нетерпением все ожидали главного, 9-го поединка турнира. За право стать обладателем Кубка Александра Суворова встретились россиянин Мариф Пираев и американец Джим Алерс – экс-боец UFC, которому бросал вызов легендарный Конор Макгрегор.

Уже во втором раунде россиянин приемом в партере одержал уверенную победу. Такой исход боя стал неожиданностью для американца: он даже не смог сдержать слез.

- Меня никогда так не заламывали, но на этот раз получилось так, - признался Джим Алерс. - Я очень благодарен ему за бой. Несмотря на то, что я проиграл, я все равно хочу продвигаться дальше.

Победу в финальном поединке одержал Мариф ПираевФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Во время взвешивания за фото с Джимом Алерсом стояла огромная очередь. Очевидно, что люди в Ялте очень полюбили американского бойца и относятся к нему с огромной теплотой. Я надеюсь, что он это почувствует и увезет с собой в США. И расскажет всем, что у нас тут тоже очень хорошо: танки не ездят, море теплое, люди доброжелательные, – отметил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Поддержать участников турнира в Ялту приехал известный российский артист Александр Маршал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/666572" frameborder="0"></iframe> Бой Мариф Пираев - Джим Алерс.Россиянин и американец сражались в Ялте на ММА-турниреЕлена МАСЛЕННИКОВА

Поддержать спортсменов приехал Александр МаршалФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Я очень долгое время жил в Алуште, но это было давно, еще в советское время, - рассказал певец. - Я с огромным удовольствием возвращаюсь в эти края. И когда сегодня здесь, в Ялте проходит такой замечательный турнир, который называется «Прощай, оружие», я думаю, что это еще один шаг к миру на планете Земля.