В симферопольском зооуголке поселилась молодая амурская тигрица Кира

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-25T10:11:27+03:00

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В зооуголке Детского парка в Симферополе поселилась амурская тигрица по имени Кира. Ее привезли из Краснодарского края, уточнили в пресс-службе парка. Кире всего полгода.

- Представительница редкого и самого крупного из всех известных подвидов тигров – амурская тигрица Кира уже обживает новые апартаменты – просторный вольер для хищников. В Крым Кира приехала из Краснодарского края. Новой жительнице симферопольского зооуголка всего полгода, но своим размером и весом она не уступает леопарду, – рассказал заведующий зооуголком Владимир Лопатин.

У молодой тигрицы очень хороший аппетит, отмечают сотрудники зооуголка. По их словам, малышка за сутки съедает по шесть килограммов говядины, а со временем эта норма увеличится в два раза.

Также хищнице дают дополнительные витамины, которые растворяют в питьевой воде для лучшего усвоения.

Пока что тигрица только присматривается к новому дому и ведет себя сдержанно.

Хищница уже познакомилась с "женихом". Фото: пресс-служба Детского парка

- Кира ещё очень осторожна, в период наплыва посетителей старается не выходить из своего домика, – уточнил заведующий.

Хищница уже обнюхала своего соседа по вольеру – десятилетнего тигра Мурзика. Сотрудники парка отмечают, что пока ссор и драк между животными не было, и они надеются, что Кира подарит зооуголку новое потомство амурских тигров. Но для этого нудно будет подождать три года, тогда молодая самка будет готова к размножению.

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