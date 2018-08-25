2018-08-25T19:36:56+03:00
Общество

Эмир Кустурица спел патриотическую песню в пещере на Чуфут-Кале

Также музыкант и режиссер посетил Бахчисарайский парк миниатюр
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

Всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица, прибывший в Крым 22 августа для концерта в Ялте, в этом году решил попутешествовать по Крыму. Сегодня он побывал в пещерном городе Чуфут-Кале в Бахчисарае. В одной из пещер музыкант спел а капелла, сообщили организаторы.

- В одной из пещер Чуфут-Кале (подвальное помещение богатой караимской усадьбы XVII века) Кустурица без музыкального сопровождения спел сербскую патриотическую песню. Эту пещеру называют акустической, потому звук был сильный и громкий, - рассказали организаторы.

Во время спуска с горы Кустурица попробовал крымский квас, а затем пообедал блюдами крымскотатарской кухни.

Музыканты группы No Smoking Orchestra также посетили парк "Крым в миниатюре в Бахчисарае". В зооуголке Кустурица подержал на руках маленьких обезьянок и поиграл со львенком.

Также артисты посетили Алушту, где попробовали прожаренную на огне барабульку, передает ТАСС.

Эмир Кустурица побывал в Парке миниатюр .Видео: Игорь Нескубин

Напомним, Эмир Кустурица с фолк-рок-группой No Smoking Orchestra 22 августа дал концерт в Ялте в поддержку нового альбома Corps Diplomatique. Исполнитель похвалил президента России за новый отстроенный аэропорт и сказал: "Очень мило, что Крым русский". Также режиссер не исключил, что реализует свой новый проект, и если будет снимать фильм, то в нем снимутся крымские девушки.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер и исполнитель в группе No Smoking Orchestra. Его работы были удостоены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эмир Кустурица: Очень мило, что Крым русский

Известный режиссер и музыкант дал единственный концерт в Ялте [фото, видео] (подробнее).

Эмир Кустурица: Если я сниму фильм в Крыму, то в нем сыграют местные девушки

Легендарный режиссер впервые приехал на полуостров, чтобы дать концерт в Ялте [фото, видео] (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой
Поисковик автоматически определил «популярность» убийцы, на совести которого свыше полусотни жертв, по его упоминаемости в Интернете
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Тепло в домах Симферопольцев во время отопительного сезона будет регулироваться автоматически
Волонтеры и участники Koktebel Jazz Party расчистили обочины дорог к могиле Волошина и Тихой бухте
В Крыму могут создать центр экстремальных видов спорта
В Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов
Погода в Крыму на 25 августа: до +33 и облачно
По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках
В Советском районе столкнулись две легковушки: погибли двое
Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя
Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"
Жителя Крыма обворовала случайная знакомая из соцсетей
Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
Крымчанин отправится в тюрьму за изготовление бомбы в домашних условиях
В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту
В Черном море начался промышленный сбор мидий
В Севастополе завели уголовное дело по мошенничеству с землей на 53 миллионов рублей
За сутки в Крыму утонул один человек
В селах Крыма появились бешеные лисы
Прогноз погоды в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32
На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей