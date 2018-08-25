Эмир Кустурица спел патриотическую песню в пещере на Чуфут-Кале

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-25T19:36:56+03:00

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Всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица, прибывший в Крым 22 августа для концерта в Ялте, в этом году решил попутешествовать по Крыму. Сегодня он побывал в пещерном городе Чуфут-Кале в Бахчисарае. В одной из пещер музыкант спел а капелла, сообщили организаторы.

- В одной из пещер Чуфут-Кале (подвальное помещение богатой караимской усадьбы XVII века) Кустурица без музыкального сопровождения спел сербскую патриотическую песню. Эту пещеру называют акустической, потому звук был сильный и громкий, - рассказали организаторы.

Во время спуска с горы Кустурица попробовал крымский квас, а затем пообедал блюдами крымскотатарской кухни.

Музыканты группы No Smoking Orchestra также посетили парк "Крым в миниатюре в Бахчисарае". В зооуголке Кустурица подержал на руках маленьких обезьянок и поиграл со львенком.

Также артисты посетили Алушту, где попробовали прожаренную на огне барабульку, передает ТАСС.

Эмир Кустурица побывал в Парке миниатюр .Видео: Игорь Нескубин

Напомним, Эмир Кустурица с фолк-рок-группой No Smoking Orchestra 22 августа дал концерт в Ялте в поддержку нового альбома Corps Diplomatique. Исполнитель похвалил президента России за новый отстроенный аэропорт и сказал: "Очень мило, что Крым русский". Также режиссер не исключил, что реализует свой новый проект, и если будет снимать фильм, то в нем снимутся крымские девушки.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер и исполнитель в группе No Smoking Orchestra. Его работы были удостоены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра.

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