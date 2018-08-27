У львов в крымском сафари-парке "Тайган" новый вожак, предыдущего "уволили" за плохой характер

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-27T15:37:41+03:00

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В белогорском сафари-парке "Тайган" - смена власти у львов. Прежний вожак по имени Рыжик стал чересчур агрессивным - и его перевели в другой зоопарк. Прайд не может без лидера, и состоялись новые "выборы".

Зачастую львам приходится отстаивать право на "трон" в драке. Каждый сезон вожак зубами и когтями доказывает конкурентам, что есть еще порох в пороховницах. Но после ухода Рыжика не было никаких драк: королем львы единодушно признали самого крупного самца в сафари-парке - Чука.

Весит Чук аж 300 кило и своими внушительными размерами приводит в шок туристов, совершающих путешествие по сафари.

"Коронация" вожака у львов происходит примерно так: если большие кошки согласны признать кого-то своим лидером, то склоняют головы, когда он идет мимо.

Уважение к Чуку чувствуется за версту: если Рыжику приходилось доказывать свое лидерство в постоянных драках, то с громадным Чуком сражаться никто не рискует, он - прирожденный царь. В его "свиту" записались родной брат Гек и еще один авторитетный лев по кличке Сэм.

Во время "коронации" они прошли рядом с ним, рыча на всех остальных, чтобы дать понять львам - вот идет их новый вожак. "Свита" готова наброситься на любого, кто попытается оспорить право короля на трон.

Чук шествовал с Сэмом и Геком с гордо поднятой головой - не спеша, королевской походкой, демонстрирующей мощь, силу и власть.

- Рыжика пришлось отдать в другое сафари, так как он стал неуправляемым, но без вожака нельзя. На эту роль идеально подходит Чук, и это признали все львы «Тайгана», присягнув ему на верность, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.

Своим положением Чук зря не пользуется и, в отличие от Рыжика, не "беспредельничает". Когда царь не в духе, он лежит в стороне от туристов, проезжающих по сафари на электромобиле: мол, уйдите все, его величество отдыхает. В хорошем настроении лев напротив - позволяет себя гладить и участвует в фотосессиях.

Вожак Чук - тот еще бабник, постоянной львицы-подружки у него нет. Да и как тут остановишься: самый красивый и сильный лев в сафари, дам вокруг много, надо каждой внимание уделить. Вот такой теперь в "Тайгане" царь-казанова.