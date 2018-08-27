Крымский омбудсмен: Украинские власти безразличны к судьбе своих моряков, задержанных за браконьерство

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-27T15:54:06+03:00

Уже четвертый месяц экипаж и капитан судна ЯМК-0041 живут в полной неопределенности

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Судьба украинских моряков, которых в мая этого года задержали российские пограничники за браконьерство, не волнует власти Украины и судовладельца, считает крымский омбудсмен Людмила Лубина.

По ее словам, капитан судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, которого обвиняют в незаконной добычи водных ресурсов, сейчас содержится в симферопольском СИЗО. Остальные украинские рыбаки живут в арендованном в Балаклаве жилье и могут свободно передвигаться.

- Капитана украинского судна я посещала уже два раза. Никаких жалоб на условия содержания и здоровье он не имеет. Единственное, что беспокоит моряка – это неизвестность и тяжелое финансовое положение его семьи на родине. Члены экипажа также чувствуют себя удовлетворительно, имея возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя. Но, у меня сложилось такое впечатление, что судьба украинских моряков, находящихся сейчас в Крыму и их крайне плачевное материальное состояние, не волнует ни власти сопредельного с нами государства, ни собственника судна, - рассказала крымский омбудсмен.

Уже четвертый месяц украинский экипаж и капитан живут в состоянии полной неопределенности. Украина не проявляет никакой поддержки и инициативы, а содержание моряков лежит на плечах их семей, которые давно уже живут в долг, сообщила Лубина.

- После того, как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что наша сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских рыбаков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, - украинские рыбаки воспряли духом. К сожалению, украинская сторона пока молчит! Неужели власти «незалежной», забыли о своих моряках?! А как же «европейские ценности»?»,- задается вопросом омбудсмен.

.Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Людмила Лубина организовала встречу экипажа украинского судна с членом Исполнительного Совета Европейского Института Омбудсмана со специальным мандатом Генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нины Карпачевой.

Крымский омбудсмен надеется, что после встречи Ниной Карпачевой все-таки будет выработан механизм решения этого непростого вопроса.

Как сообщалось, в начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» с пятью гражданами незалежной на борту. Они незаконно ловили камбалу сетями в исключительной экономической зоне РФ и "попутно" истребили несколько десятков краснокнижных дельфинов. В отношении капитана судна завели уголовное дело, его заключили в СИЗО.

Кроме того, после ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали постоянно дежурить в Азовском море. Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки спокойно относятся к проверкам. Также Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами, моряки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников.

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова попросила президента незалежной Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена украинских моряков с судна «ЯМК-0041», которых задержали на полуострове за браконьерство, на моряков крымского сейнера «Норд», арестованного Украиной якобы за незаконный вылов рыбы в Азовском море.

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