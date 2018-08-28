Рейс Симферополь-Москва с детьми из "Артека" задержали на 13 часов

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-28T12:13:40+03:00

По словам родственников, в гостиницу их поселили только после 12 часов ночи

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В аэропорту «Симферополь» вылет самолета до Москвы с детьми детского лагеря «Артек» задержали на 13 часов.

Как рассказала КП-Крым жительница Москвы Ирина, ее 14-летняя племянница должна была вылететь 27 августа в 22:35 из Симферополя во Внуково.

- Вчера рейс SU6148 стоял в расписании на 22.35, самолет большой, в нем 436 человек эконом-класса и 21 - бизнес-класса. Дети из «Артека» в районе 5 часов вечера прибыли в аэропорт. Их довезли сопровождающие из лагеря, покормили на месте и сказали, что рейс задерживается. Его вылет запланирован на 8 часов утра следующего дня, - рассказывает Ирина.

По ее словам, в гостиницу детей поселили только после 12 ночи. Москвичка жалуется, что ребятам не предоставили горячего питания.

- Мы подняли всех на уши, чтобы детей поселили в гостиницу. При этом в авиакомпании не дают никакой информации, почему задержан рейс. В 4 утра детей всех подняли и отправили в аэропорт, хотя уже на тот момент было известно, что рейс будет не раньше 10.40. Сейчас сказали, что должен вылететь в 11 утра. Там жуткое столпотворение. Племянница просто еле разговаривает уже, - делится тетя девочки.

В пресс-службе аэропорта "Симферополь" отметили, что горячее питание предоставили абсолютно всем, кто захотел:

- Задержка рейса произошла по техническим причинам, представители авиакомпании работают с пассажирами. Все желающие были размещены в гостиницу. Вода и горячее питание им предоставлялось. Сейчас идет посадка на рейс.

В справочной авиакомпании «КП-Крым» сообщили, что вылет назначен на 11 утра.

По состоянию на момент публикации статьи в самолет сейчас идет посадка, он еще не вылетел.

Если же случилась задержка рейса более, чем на восемь часов в ночное время, авиакомпания должна предоставить клиентам отель и обеспечить трансфер туда и обратно. Также пассажиры имеют право на полную и достоверную информацию о причинах задержки.Отметим, что если рейс задержан более чем на четыре часа, перевозчик должен предоставить горячее питание и кормить пассажиров каждые шесть часов днем и восемь часов — ночью.

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