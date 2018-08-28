В центре Симферополя положили новую плитку и убрали забор

28 Авг. 19:00 2018-08-30T12:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Гулять в центре крымской столицы стало немного удобнее. Рабочие убрали с пешеходной зоны огромный трехметровый забор, об который все лето спотыкались прохожие.

Напомним, ограждение на улице Пушкина установили в начале мая, когда начался второй этап реконструкции центральной части города.

За 51 миллион рублей подрядчик взялся привести центр города в порядок. В ходе реконструкции планировалось заменить подземные коммуникации и облагородить пешеходную зону, придав ей единый облик.

Работы собираются завершить до 1 ноября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Рабочие сейчас укладывают тротуарную плитку, причем точь-в-точь такую же, как и на другой, уже реконструированной, части улиц Пушкина и Карла Маркса. Проход к ЗАГСу открыли, плитка по центральной части улицы уже выложена, сейчас работы ведутся по краям - со стороны бутиков, кафе и театра. Работает строительная техника. От пешеходов стройплощадку огородили сеткой.

Самый сложный этап работ остался позади.

Плитку возле магазинов еще не укладывали.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- В первую очередь была заменена ливневая канализация, чтобы в дальнейшем не пришлось возвращаться к работам капитального характера. Также, по аналогии с улицей Горького, все воздушные линии связи и электропередачи убрали под землю для сохранения архитектурной самобытности улицы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В ближайшее время будут установлены лавочки, антивандальные камеры, появятся зеленые клумбы.

Стройплощадку отгородили полупрозрачной сеткой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Помимо самой реконструкции, после завершения строительных работ под контролем специалистов будут высажены новые деревья, в том числе слива Писсарди, взамен больных деревьев, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий.

Все работы должны быть завершены до ноября, но власти города предполагают, что реконструкция завершится раньше этого срока. Работы ведутся с опережением графика.

Стоимость реконструкции - около 51 миллиона рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СПРАВКА «КП»

Первый этап реконструкции начался осенью 2016 года, а завершился в конце марта 2017-го скандалом. Реконструкция улиц Пушкина и Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело и выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.