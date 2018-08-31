Побили рекорд. 1 сентября в школу в Крыму пойдут 23 тысячи первоклассников

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-30T20:14:54+03:00

Больше всего первоклашек в этом году в Симферополе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Крыму с каждым годом все больше первоклашек. В этом - 23 тысячи. Для сравнения, в прошлом году в первый раз в первый класс пошли 22,5 тысячи учеников, что тогда уже стало рекордом. Такое число ребятишек школы приняли впервые за 20 лет, а в этом году снова отмечается наплыв школьников. И больше всего в крымской столице. В Симферополе на праздничную линейку 1 сентября придут 5,5 тысячи первоклашек.

- В этом году в первые классы у нас поступило рекордное число первоклассников, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. - Всего в 48 школах будут учиться больше 43,7 тысячи человек. Это на 1133 ребенка больше, чем в прошлом году.

В Севастополе в первый класс пойдут 5078 деток, в прошлом году их было 4850.

Кроме того что в Крыму увеличилась рождаемость, за последние четыре года на полуостров переехало жить большое число россиян с детьми.

Торжество не переносят

Первый звонок прозвенит в субботу, 1 сентября. Переносить торжественную линейку из-за выходного на другой день школы не будут. Но из-за аномальной жары торжественные мероприятия разрешили сделать короче по времени. По данным синоптиков, до 3 сентября среднесуточная температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов. Днем ожидается до +34 и выше.

Школы на свое усмотрение могут разделить праздничную программу на две части, например первую часть провести на улице в тени, а вторую, концертную, - в актовом зале.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В течение трех лет все школы Крыма будут оснащены системами противопожарной безопасности. Пока что все необходимое оборудование установлено только в 70% учебных заведений.

КСТАТИ

Строят школу на 1100 мест

В Симферополе в районе Евпаторийского шоссе строят новую школу, рассчитанную на 1100 учащихся. Общая площадь учебного заведения - 20 тысяч квадратных метров. Строительство завершится в конце 2019 года.

- Учебный комплекс наряду с просторными и удобными классами будет включать несколько актовых и спортивных залов, электронную библиотеку, а также столовую на 600 мест, - сообщает администрация Симферополя.

- На сегодняшний день около 13% симферопольских школьников учатся во вторую смену, надеюсь, что строительство этого учебного заведения полностью решит проблему второй смены в данном микрорайоне, - отметила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

В Симферополе произошли и другие изменения. Школы № 23 и № 33, которые находятся рядом друг с другом на ул. Бела Куна, реорганизовали, объединив в одну.