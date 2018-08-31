Цветы в Крыму перед Днем знаний подорожают на 20%

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-30T20:30:35+03:00

Крымские розы продают от 80 рублей за штучку, голландские - от 120 рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Для первоклашек покупают букеты эустом, корзинки роз и забавных собачек из хризантем

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В подземных переходах и возле цветочных лавок в Симферополе толпы людей. В преддверие 1 сентября люди начинают скупать яркие букеты.

- Для первоклассников мамочки берут небольшие букеты, которые легче по весу, - говорят продавцы. - Им очень нравятся кустарные розы, корзинки с хризантемами, эустомы. Такие букеты примерно неделю простоят дома. Также берут герберы, лилии, астры. Красиво в цветочных композициях смотрятся веточки подсолнуха.

Цены уже начали расти. В среднем букеты подорожают на 20%. А через неделю, после 1 сентября, снова станут дешевле.

От разнообразия цветов глаза разбегаются.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Мы цены на букеты не поднимаем. Их взвинчивают поставщики. За неделю до 1 сентября хризантемы мы получили по 120 рублей, хотя раньше они были по 100. В последней поставке - до 150 рублей, - говорит директор цветочного магазина Евгения. - Через неделю после праздников стоимость снова снижают.

Детям, по ее словам, больше по душе букеты, сделанные из маленьких орхидей. Популярны цветочные зверьки, например такса, сова, медвежонок или черепаха, из орхидей. А родители заказывают композиции в виде словосочетаний «День знаний», «1 сентября», их делают примерно за пять-семь дней.

Такая собачка стоит 1000 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

500 рублей и этот букет ваш.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Некоторые родители покупают горшки с орхидеями, говорят, что учителям они больше нравятся, так как долго радуют глаз. Некоторые выбирают кактусы и розочки в горшках. Также спрашивают про букеты, собранные из конфет, - рассказала продавец Ольга Попова.

ДЕНЕЖКИ

Розы кустовые - от 50 рублей за веточку, крымские - от 80 рублей за штучку, голландские - от 120 рублей.

Подсолнухи - от 150 рублей з штучку

Лилии - от 100 рублей за веточку

Астры - от 80 рублей за веточку

Корзина эустом - от 350 до 800 рублей в зависимости от размера

Ассорти-букет из осенних цветов - от 800 до 1800 рублей в зависимости от объема

Композиции в виде животных из хризантем - от 1000 рублей