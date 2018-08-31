Цветы в Крыму перед Днем знаний подорожают на 20%
В подземных переходах и возле цветочных лавок в Симферополе толпы людей. В преддверие 1 сентября люди начинают скупать яркие букеты.
- Для первоклассников мамочки берут небольшие букеты, которые легче по весу, - говорят продавцы. - Им очень нравятся кустарные розы, корзинки с хризантемами, эустомы. Такие букеты примерно неделю простоят дома. Также берут герберы, лилии, астры. Красиво в цветочных композициях смотрятся веточки подсолнуха.
Цены уже начали расти. В среднем букеты подорожают на 20%. А через неделю, после 1 сентября, снова станут дешевле.
От разнообразия цветов глаза разбегаются.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
- Мы цены на букеты не поднимаем. Их взвинчивают поставщики. За неделю до 1 сентября хризантемы мы получили по 120 рублей, хотя раньше они были по 100. В последней поставке - до 150 рублей, - говорит директор цветочного магазина Евгения. - Через неделю после праздников стоимость снова снижают.
Детям, по ее словам, больше по душе букеты, сделанные из маленьких орхидей. Популярны цветочные зверьки, например такса, сова, медвежонок или черепаха, из орхидей. А родители заказывают композиции в виде словосочетаний «День знаний», «1 сентября», их делают примерно за пять-семь дней.
Такая собачка стоит 1000 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
500 рублей и этот букет ваш.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
- Некоторые родители покупают горшки с орхидеями, говорят, что учителям они больше нравятся, так как долго радуют глаз. Некоторые выбирают кактусы и розочки в горшках. Также спрашивают про букеты, собранные из конфет, - рассказала продавец Ольга Попова.
ДЕНЕЖКИ
Розы кустовые - от 50 рублей за веточку, крымские - от 80 рублей за штучку, голландские - от 120 рублей.
Подсолнухи - от 150 рублей з штучку
Лилии - от 100 рублей за веточку
Астры - от 80 рублей за веточку
Корзина эустом - от 350 до 800 рублей в зависимости от размера
Ассорти-букет из осенних цветов - от 800 до 1800 рублей в зависимости от объема
Композиции в виде животных из хризантем - от 1000 рублей
Такие букетики от 350 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА