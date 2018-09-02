"Возможности для переговоров исчерпаны": Спикер крымского парламента призвал к жесткому ответу на убийство главы ДНР

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-02T13:52:15+03:00

Владимир Константинов считает, что договоренности с киевским режимом ничего не стоят

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Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал к жесткому и решительному ответу на убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

- Подлым убийством Александра Захарченко киевский режим переступил ту черту, после которой уже невозможно игнорировать его бандитскую, террористическую природу, - написал Константинов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что крымчане с самого начала оценивали события Евромайдана в 2013-2014 годах как государственный переворот, в ходе которого к власти пришла "банда политических проходимцев авантюристов, в значительной мере опирающаяся на неонацистские группировки".

Спикер крымского парламента уверен, что соглашения и договоренности с этой властью заключать нельзя, потому что, по мнению Константинова, у нынешних украинских лидеров отсутствуют понятия чести и достоинства, верности слову.

- Это – патологические лгуны, всегда готовые ударить исподтишка. Они моментально поджимают хвост при малейшем приближении опасности, но безмерно наглеют, когда ощущают свою безнаказанность. Собственно – следствием последнего и стало проведение теракта в центре Донецка, в условиях так называемого «школьного перемирия», - заявил политик.

Владимир Константинов отметил, что путей дипломатического урегулирования отношений с Украиной больше нет. Он сравнил соседнюю страну с заложником, попавшим в руки к террористам.

- Переговоры с террористами имеют смысл только до тех пор, пока есть шанс их остановить, сохранить жизни заложников. В случае с киевским режимом, убежден, такие возможности уже исчерпаны, - сказал спикер парламента.

Константинов напомнил о том, что новые украинские власти развязали против крымчан экономическую войну с помощью различных блокад: перекрыв воду в Северо-Крымском канале, запретив торговлю, отключив электричество.

- Пусть все эти блокады провалились, но самого факта преступления, квалифицирующегося международным правом как геноцид, это не отменяет, - заявил спикер. - Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими атаками, пытается засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив, причем пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины.

Владимир Константинов назвал Украину террористическим государством, угрожающим всему континенту. По мнению политика, ликвидировать эту угрозу следует совместными усилиями всех стран.

- Настало время решительных действий. Огромная база терроризма, сформированная непосредственно у наших границ, угрожает безопасности самой России, ее граждан. Ликвидировать эту угрозу – прямая обязанность нашего государства. Нельзя допустить, чтобы и дальше лилась кровь жителей Донбасса, чтобы их безнаказанно убивали, а потом ещё и глумились над их телами. Настало время жестких и решительных ответных действий, - заключил политик.

Напомним, 31 августа в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он получил смертельные ранения во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. В Симферополе прошла траурная акция в память о погибшем.