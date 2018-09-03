Водители стали реже "лихачить" на Крымском мосту

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-03T11:52:47+03:00

Разрешенная скорость движения по мосту 90 километров в час Фото: Василий БАТАНОВ

За последний месяц лета по транспортному переходу промчались больше 845 тысяч авто

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В августе по Крымскому мосту в сторону Керчи и Тамани проехали 845 282 машин. Всего с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 миллиона автомобилистов.

- Среднесуточная интенсивность движения в августе составила почти 27,3 тысячи машин, что почти на 10% больше чем в июле, - сообщает инфоцентр «Крымский мост».

До 13 августа поток в Крым примерно на 6% превышал таманский, а с 14 августа – краснодарское направление на 12% превысило крымский трафик. Причина - завершение пика сезона отпусков.

Всего в августе в направлении Крыма проехали более 400 тысяч автомобилей, в обратном - более 440 тысяч.

Напомним, 12 августа был поставлен рекорд. За 24 часа по мосту проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств).

Торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

О НАРУШЕНИЯХ И АВАРИЯХ

Аварий и нарушений правил дорожного двидения на Крымском мосту стало меньше.

- Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) фиксировала до 4,5 % автомобилей-нарушителей в общем потоке. Но уже к началу лета число нарушений сократилось, и в течение всех летних месяцев доля автомобилей-нарушителей в потоке не превышала 1,5 %, - сообщили в инфоцентре.

Чаще всего водители нарушали скоростной режим. С 16 мая зафиксировано 10 ДТП, в том числе 4 происшествия с пострадавшими. Эксплуатационной службой Крымского моста эвакуированы 167 транспортных средств. Основная причина эвакуации – поломка автомобиля.

Максимальная скорость движения по мосту - 90 километров в час. Вдоль всего транспортного перехода, длина которого 19 километров, установлены камеры видеонаблюдения. Их 19 штук. Так что «письма счастья» нарушителям обеспечены.

Камеры фиксируют изменение скорости движения приближающихся и удаляющихся авто, распознают регистрационные знаки, фиксируют автомобили без номеров или со скрытыми номерами. Комплексы фиксируют движение (или маневры, в том числе остановку, стоянку) на участках, не предназначенных для движения. Затем в автоматическом режиме система формирует пакет данных, включая изображение зафиксированного транспортного средства, дату и временя события, фактические географические координаты. Данные передаются в Госавтоинспекцию.

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