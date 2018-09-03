2018-09-03T20:41:50+03:00
Политика

Крымские спецназовцы освободили "заложников" и обезвредили "боевиков"

В Симферополе прошли показательные выступления, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Спецназовцы продемонстрировали вооружениеСпецназовцы продемонстрировали вооружениеФото: Виталий ПАРУБОВ
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Не успели ребята затаить дыхание, как "заложников" из машины, захваченной "террористами", уже освободили. "Мирных граждан" спасли, "боевиков" - скрутили. Спецназовцы сработали молниеносно - и заработали аплодисменты студентов.

Спецназ освобождает заложников: Показательные выступления в Симферополе.

Таким показательным выступлением от Росгвардии в Российском государственном университете правосудия отметили День солидарности в борьбе с терроризмом.

Спецназовцы освободили условных заложников из машины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Спецназовцы освободили условных заложников из машиныФото: Виталий ПАРУБОВ

Также росгвардейцы продемонстрировали работу служебной собаки: овчарка-малинуа атаковала "злодея" и искала наркотики.

Малинуа определит наркотики, где бы их ни спрятали Фото: Виталий ПАРУБОВ

Малинуа определит наркотики, где бы их ни спряталиФото: Виталий ПАРУБОВ

Служебные собаки умеют и защищать, и нападать Фото: Виталий ПАРУБОВ

Служебные собаки умеют и защищать, и нападатьФото: Виталий ПАРУБОВ

Для гостей выставили специальную технику и обмундирование. Можно было взвесить в руках автомат или щит, с которым приходится передвигаться ОМОНу.

Оружие Росгвардии осечки не дает Фото: Виталий ПАРУБОВ

Оружие Росгвардии осечки не даетФото: Виталий ПАРУБОВ

СПРАВКА КП

День солидарности в борьбе с терроризмом - памятная дата, установленная в России в 2005 году. В этот день вспоминают жертв террористических актов и правоохранителей, погибших на службе.

День установили в память о теракте в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда боевики во время праздничной линейки захватили целую школу. В течение нескольких дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников - детей, учителей, родителей.

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