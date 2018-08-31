Жизнь в пробке: Когда горожане и туристы смогут спокойно проехать по Евпаторийской трассе в Симферополе

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-31T14:33:04+03:00

Мост над дорогой обещают открыть в середине сентября, но от заторов это не спасет

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Примерно год назад симферопольцы и туристы с незавидной регулярностью стали попадать в огромную пробку на Евпаторийской трассе крымской столицы.

Именно летом 2017 года началось масштабное строительство транспортной развязки с мостом на пересечении трасс Симферополь - Евпатория и Симферополь - Мирное - Дубки.

Новая развязка – дело, безусловно, нужное для города. С другой стороны, тысячи симферопольцев каждый день едут на работу и домой по этой единственной трассе. Более того, летом по той же Евпаторийской в аэропорт и обратно спешат туристы. При этом периодически в районе строительства развязки образуются мертвые пробки: чтобы проехать около 400 метров от ТЦ «Меганом» до строящегося моста люди тратили час, а иногда и больше. Люди обливаются потом в общественном транспорте, отдыхающие опаздывают на самолет, горожане на работу, дети в школу и все дружно очень не добрыми словами поминают строителей. Иногда даже не про себя.

Жалобы горожан и туристов дошли до главы Республики Сергея Аксенова, и он весной этого года поручил заказчику развязки - Службе автомобильных дорог Крыма – постоянно контролировать трафик в районе развязки и не допускать сильных заторов.

И действительно на какое-то время пробка если не исчезла, то стала как минимум терпимой.

Но с начала последней недели августа – пиковый туристический период - на трассе случилось очередное «транспортное обострение»: люди опять стоят в почти застывшей пробке перед развязкой, причем уже с обеих сторон Евпаторийской трассы. Реакция отдыхающих и горожан была мгновенной и жаркой, как и погода в Крыму, особенно в раскаленном и душном транспорте.

- Это просто кошмар! Опоздал на работу на полтора часа, хоть и вышел из дома, как обычно, - говорит Андрей. – Стоять в пробке невыносимо, особенно в общественном транспорте без кондиционера. А пройти пешком долго, потому что остановку перенесли аж до Богдановки.

- На работу позавчера пришлось ехать два часа вместо часа из-за моста дурацкого, - негодует горожанка Лиза.

Туристы тоже пребывают в тихом шоке от внезапно появившейся пробки, о которой их никто не предупредил.

- Это п**ц с пробками. Вчера чуть на самолет не опоздала! – не стесняясь в выражениях пишет Елена из Москвы.

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась к Службе автомобильных дорог Крыма. Там ответили, что затор на участке с 25 августа связан с подготовкой к запуску рабочего движения по одной половине моста над трассой.

- С 25 по 28 августа производились работы по устройству конструкции дорожной одежды в зоне стыковки автодороги с железнодорожным путепроводом (имеется ввиду мостом над жд-путями со стороны объездной. – Авт.). Для проведения этих работ была заужена проезжая часть до 3,8 м, - пояснили в ведомстве.

Открыть для авто мост над Евпаторийской трассой хотят в середине сентября, но это не станет концом мучений для горожан.

- После запуска рабочего движения по путепроводу планируется еще несколько этапов, связанных с сужением проезжей части и как следствие затруднением движения. Данные работы планируется производить после окончания курортного сезона, - добавили в Службе автомобильных дорог Крыма.

Так что еще несколько месяцев туристам и симферопольцам придется время от времени еще «помариноваться» в пробках. Радует только то, что цель у этих мытарств благая – новая транспортная развязка.

«СПРАВКА КП»

Напомним, строительство транспортной развязки в районе Евпаторийского шоссе началась в июне 2017 года. Генеральный подрядчик ООО «Дорожно-транспортная строительная компания». Стоимость контракта составляет 959 млн рублей. Сейчас готовность объекта 70%. Завершить строительство планируется в декабре текущего года.

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