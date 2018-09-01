В центре Симферополя проходит траурная акция в память о главе ДНР
В центре Симферополя на площади Ленина прошла траурная акция в память о погибшем главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко.
Вечером 31 августа Захарченко получил смертельные ранения в результате взрыва, прогремевшего в кафе "Сепар" в Донецке.
Люди несут цветы охапкамиФото: Виталий ПАРУБОВ
На площади Ленина разместили портрет главы ДНР и стенд, куда все желающие могли принести цветы и свечи.
Почтить память Захарченко пришли крымские ополченцыФото: Виталий ПАРУБОВ
- Помянем сегодня Александра Владимировича. Царство ему небесное. Пусть его имя навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с народом Донбасса и семьёй Александра Захарченко. Соболезнования родным и близким. Сегодня у нас проходит панихида от крымчан. Хотим возложить цветы и сказать о том, что мы всегда помним, разделяем ценности и всегда поддерживаем народ Донбасса в их справедливой борьбе, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов, который тоже пришел почтить память Александра Захарченко.
Сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей КозенкоФото: Виталий ПАРУБОВ
Также цветы возложил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, сенатор Сергей Цеков, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Многие ставят свечиФото: Виталий ПАРУБОВ