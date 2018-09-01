2018-09-01T13:24:40+03:00
Общество

В центре Симферополя проходит траурная акция в память о главе ДНР

Люди несут цветы и свечи к портрету погибшего Александра Захарченко [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Портрет главы ДНР разместили в центре СимферополяПортрет главы ДНР разместили в центре СимферополяФото: Виталий ПАРУБОВ
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В центре Симферополя на площади Ленина прошла траурная акция в память о погибшем главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко.

Вечером 31 августа Захарченко получил смертельные ранения в результате взрыва, прогремевшего в кафе "Сепар" в Донецке.

Люди несут цветы охапками Фото: Виталий ПАРУБОВ

Люди несут цветы охапкамиФото: Виталий ПАРУБОВ

На площади Ленина разместили портрет главы ДНР и стенд, куда все желающие могли принести цветы и свечи.

Почтить память Захарченко пришли крымские ополченцы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Почтить память Захарченко пришли крымские ополченцыФото: Виталий ПАРУБОВ

- Помянем сегодня Александра Владимировича. Царство ему небесное. Пусть его имя навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с народом Донбасса и семьёй Александра Захарченко. Соболезнования родным и близким. Сегодня у нас проходит панихида от крымчан. Хотим возложить цветы и сказать о том, что мы всегда помним, разделяем ценности и всегда поддерживаем народ Донбасса в их справедливой борьбе, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов, который тоже пришел почтить память Александра Захарченко.

Сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей Козенко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сенатор Сергей Цеков и депутат Госдумы Андрей КозенкоФото: Виталий ПАРУБОВ

Также цветы возложил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, сенатор Сергей Цеков, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Многие ставят свечи Фото: Виталий ПАРУБОВ

Многие ставят свечиФото: Виталий ПАРУБОВ

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