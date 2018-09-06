Глава Севастополя Дмитрий Овсянников ждет в гости основателя группы Pink Floyd

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-06T18:23:23+03:00

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса дать концерт в защиту мира в городе-герое.

Британский музыкант недавно заявил, что он не поддерживает санкции против России.

- Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город, - сказал Роджер Уотерс.

Овсянников поблагодарил исполнителя за его политическую позицию относительно государственной принадлежности Севастополя.

- Приглашаю лично Вас, г-н Уотерс, посетить наш город в любое удобное для Вас время и дать концерт в защиту мира на испытавшей немало войн Севастопольской земле. Мы убеждены, что такая Ваша акция совместно с коллегами-музыкантами с мировыми именами станет грандиозным событием уровня LIVE AID, сыграет действенную роль в борьбе за мир во всем мире, – говорится в письме, которое глава города отправил британскому музыканту.

Также губернатор выразил восхищение и поблагодарил исполнителя за многолетнюю борьбу за мир на планете и отказ от применения ядерного оружия, которое пропагандирует Рождер Уотерс.

- Ваши проникновенные слова о 20 миллионах жизней – цене, которую заплатили народы России, чтобы освободить мир от фашизма в ходе Второй мировой войны, – звучат особенно актуально сейчас, когда ястребы войны пытаются огульно обвинить нашу страну во всех смертных грехах, особенно после воссоединения Севастополя и Крыма со своей родиной. Мы, севастопольцы, должны высказать признательность Вам, подданному Великобритании, за Вашу позицию в отношении государственной принадлежности российского Севастополя, – обратился Овсянников к музыканту.

Губернатор города напомнил, что город-герой в мировой истории стал центром противостояния сильных мировых государств. Память о сражениях, где погибли десятки тысяч людей разных национальностей, хранится на многих континентах. Это и Крымский военный мемориал в центре Лондона, и Севастопольский бульвар в Париже. Также памятники сохранились в Австралии, Новой Зеландии, США, островах Маврикий и в Индийском океане.

- Современный Севастополь выражает готовность к мирному сотрудничеству. Мы открыты для людей искусства, науки, для деловых кругов всей планеты. Свыше 100 деятелей культуры Крыма обратились к своим коллегам за рубежом с предложением на полях былых сражений спеть о мире и любви, возвестив всему человечеству, всем политикам, вершащим судьбы Земли, о необходимости навсегда отказаться от войн! – сказано в письме.

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