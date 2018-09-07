Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» в Севастополе: полная программа на два дня

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-07T16:17:53+03:00

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В Севастополе 8 и 9 сентября пройдет международно-исторический фестиваль «Русская Троя».

- Самым зрелищным мероприятием фестиваля станет реконструкция эпизодов сражений Крымской войны 1853-1856 гг., участие в которой примут члены военно-исторических клубов России и зарубежья. Будут показаны самые яркие страницы героической обороны Севастополя, где в полной мере проявились сила духа, самоотверженность, героизм защитников, участие в обороне гражданского населения, - отмечают организаторы.

Программа фестиваля:

8 сентября

11:00 Шествие участников фестиваля от часовни Александра Невского на Исторический бульвар. Церемония возложения цветов к памятникам первой обороны Севастополя 1854-1855 гг.

12:00 Открытие международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя».

12:00 - 18:00 Работа интерактивных площадок: «Русский лагерь» («Госпиталь», «Застава», «Бастион», «Люнет»), «Лагерь противника», «Осажденный город» («Школа каллиграфии», «Квартал ремесленников», «Школа морского дела», «Юные герои Крымской войны», «Школа артиллерии», «Военный боулинг», «Юный археолог»), «Ретрофотоателье», «Роспись гипсовых барельефов».

Вставки музеев.

Ярмарки народных ремесел.

12:30 – 13:30 Дефиле оркестров.

13:30 – 15:00 Выступление детских творческих коллективов.

15:00 – 17:30 Костюмированные экскурсии по Историческому бульвару. Интерактивное занятие для детей «По морям, по волнам».

16:30 – 17:30 Реконструкция эпизодов сражений Крымской войны 1853-1856 гг.

17:30 – 18:00 Чествование реконструкторских клубов.

18:00 – 19:00 Выступление клуба винтажных танцев.

19:30 Концерт.

21:30 Акция «ЗА МИР!», фейерверк.

9 сентября

10:00 – 11:00 Митинг - реквием на Братском кладбище, возложение цветов на Малаховом кургане Работа интерактивных площадок: «Русский лагерь» («Госпиталь», «Застава», «Бастион», «Люнет»).

11:00 – 18:00 Работа интерактивных площадок: «Русский лагерь» («Госпиталь», «Застава», «Бастион», «Люнет»), «Лагерь противника», «Осажденный город» («Школа каллиграфии», «Квартал ремесленников», «Школа морского дела», «Юные герои Крымской войны», «Школа артиллерии», «Военный боулинг», «Юный археолог»), «Ретрофотоателье», «Роспись гипсовых барельефов».

Вставки музеев.

Ярмарки народных ремесел.

13:00 Всероссийская научно-практическая конференция «Русская Троя» (Культурно-выставочный центр Музея, ул. Ленина, 35).

19:30 – 21:30 Концерт.

21:00 Ретрокинопоказ художественного фильма А. Ханжонкова «Оборона Севастополя».

21:30 Закрытие фестиваля. Акция «Свеча Памяти».

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