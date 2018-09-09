Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» в Севастополе: 10 ярких фото и видео
- Пиф-паф! Бабах! - Исторический бульвар в Севастополе окутывается белыми облачками от почти настоящих выстрелов из различных ружей и пушек, которые будто покинули музейные полки и ожили в умелых руках бесстрашных воинов.
Противник тоже не лыком шит и не собирается отступать.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В городе-герое Севастополе 8 и 9 сентября проходит международно-исторический фестиваль «Русская Троя».
Зрители могут руками потрогать историю.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В программе праздника воинской славы шествие от часовни Александра Невского на Исторический бульвар к памятнику первой обороны Севастополя 1854-1855 гг.
Погибшим героям отдают почести.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Работает множество интерактивных площадок: «Русский лагерь», "Лагерь противника», «Осажденный город», «Школа каллиграфии» и другие. Так же можно увидеть дефиле оркестров, концерты и принять участие в костюмированных экскурсиях по Историческому бульвару. Занятий, зрелищ и развлечений не перечесть!
Самое же яркое и главное событие - это реконструкции эпизодов сражений, которые подготовили военно-исторические клубы России и зарубежных стран.
Бравые солдаты едва успевают перезаряжать оружие.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Напоминаем, что Крымская война, которую еще называют Восточной – это конфликт между Россией и союзом Великобритании, Франции, Турции и Сардинии.
Идет борьба за главенство в Европе и пересмотр сфер влияния на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Малой Азии.
16 октября 1853 г. Турция объявила войну России.
Враг несет потери и спасается бегством.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
До конца года русские воины нанесла противнику ряд серьезных поражений на Кавказе. Была уничтожена турецкая эскадра в Синопской бухте.
Победы России вынудили Великобританию и Францию заключить военный союз с Турцией, чтобы ограничить рост международного влияния России.
В марте 1854 г. они то и объявили войну России. Немного погодя к ним присоединилась и Сардиния. Бои шли на Дунае, Кавказе, Белом, Балтийском морях, на Дальнем Востоке.
Пушки - весомый аргумент в военном сражении.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Враг сосредоточил силы на Крымском театре военных действий, желая уничтожить позиции России на Черном море.
Надежные тылы - подспорье в победе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В сентябре 1854 г. на полуострове, южнее Евпатории, высадились французы, англичане и турки - около 62 тысяч воинов.
Войско несет боевые потери.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
20 сентября враг нанес поражение русской армии на реке Альма и блокировал Севастополь с Южной стороны. 25 сентября началась оборона города.
Защитники не оставляют товарищей в беде.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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