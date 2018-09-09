Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» в Севастополе: 10 ярких фото и видео

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-09T12:42:18+03:00

Русские воины не жалеют живота своего защищая Севастополь. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Пиф-паф! Бабах! - Исторический бульвар в Севастополе окутывается белыми облачками от почти настоящих выстрелов из различных ружей и пушек, которые будто покинули музейные полки и ожили в умелых руках бесстрашных воинов.

Противник тоже не лыком шит и не собирается отступать.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В городе-герое Севастополе 8 и 9 сентября проходит международно-исторический фестиваль «Русская Троя».

Зрители могут руками потрогать историю.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В программе праздника воинской славы шествие от часовни Александра Невского на Исторический бульвар к памятнику первой обороны Севастополя 1854-1855 гг.

Погибшим героям отдают почести.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Работает множество интерактивных площадок: «Русский лагерь», "Лагерь противника», «Осажденный город», «Школа каллиграфии» и другие. Так же можно увидеть дефиле оркестров, концерты и принять участие в костюмированных экскурсиях по Историческому бульвару. Занятий, зрелищ и развлечений не перечесть!

Самое же яркое и главное событие - это реконструкции эпизодов сражений, которые подготовили военно-исторические клубы России и зарубежных стран.

Бравые солдаты едва успевают перезаряжать оружие.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Напоминаем, что Крымская война, которую еще называют Восточной – это конфликт между Россией и союзом Великобритании, Франции, Турции и Сардинии.

Идет борьба за главенство в Европе и пересмотр сфер влияния на Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке, в Малой Азии.

16 октября 1853 г. Турция объявила войну России.

Враг несет потери и спасается бегством.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

До конца года русские воины нанесла противнику ряд серьезных поражений на Кавказе. Была уничтожена турецкая эскадра в Синопской бухте.

Победы России вынудили Великобританию и Францию заключить военный союз с Турцией, чтобы ограничить рост международного влияния России.

В марте 1854 г. они то и объявили войну России. Немного погодя к ним присоединилась и Сардиния. Бои шли на Дунае, Кавказе, Белом, Балтийском морях, на Дальнем Востоке.

Пушки - весомый аргумент в военном сражении.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Враг сосредоточил силы на Крымском театре военных действий, желая уничтожить позиции России на Черном море.

Надежные тылы - подспорье в победе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В сентябре 1854 г. на полуострове, южнее Евпатории, высадились французы, англичане и турки - около 62 тысяч воинов.

Войско несет боевые потери.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

20 сентября враг нанес поражение русской армии на реке Альма и блокировал Севастополь с Южной стороны. 25 сентября началась оборона города.

Защитники не оставляют товарищей в беде.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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