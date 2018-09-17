7 наивных вопросов о ситуации на севере Крыма

СЕГОДНЯ 20:42 2018-09-17T20:40:09+03:00

Армянск и окрестности уже несколько недель страдают от химикатов в воздухе Фото: Анастасия ЖУКОВА

Почему режим ЧС ввели только сейчас и что вообще происходит в Армянске

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1. ЧЕМ ДЫШАТ ЛЮДИ

Если раньше в качестве химического источника всех проблем Армянска и окрестностей власти озвучивали только сернистый ангидрид (сернистый газ), то в последние дни эксперты обнаружили в воздухе превышение содержания сразу двух вредных веществ - помимо сернистого газа местные жители, оказывается, дышат еще и хлористым водородом.

Причем, по данным Роспотребнадзора, концентрация этого вещества в воздухе превышает предельно допустимую аж в 9 - 11 раз в некоторых точках отбора проб: чем ближе к кислотонакопителю «Крымского титана», тем больше превышение. Хуже всего жителям села Перекоп.

Семьи возвращаются домойФото: Анастасия ЖУКОВА

Содержание сернистого ангидрида в воздухе - в три раза больше предельно допустимой нормы.

- Начиная со вторника (11 сентября. - Ред.) ситуация несколько ухудшилась. Эти вещества - и хлористый водород, и сернистый ангидрид - имеют эффект раздражающего действия. Рисков острых отравлений нет, риски острых реакций минимальные и эпизодические, - сказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

2.ПОЧЕМУ ТАК ПОЗДНО ВВЕЛИ РЕЖИМ ЧС

Как пояснил замначальника крымского главка МЧС Александр Фридман, режим ЧС нужен исключительно для чиновников, чтобы проще было выделять средства на устранение последствий. Население никаких изменений не почувствует: улицы города продолжат ежедневно мыть, оперативный штаб будет работать в прежнем режиме.

- Основанием стало превышение содержания химикатов в воздухе - более 5 ПДК. Данный режим не подразумевает дополнительных мероприятий. Это позволит республике и администрации использовать и резервный фонд, и материальный резерв, - сказал Фридман.

Из резервного фонда на решение проблем Армянска уже выделили 76 миллионов рублей.

3. КАК СПАСАТЬСЯ ЛЮДЯМ ВО ВРЕМЯ ЧС

Чиновники уверяют: все меры борьбы с чрезвычайной ситуацией на севере Крыма уже предпринимаются. Нужно только следовать некоторым рекомендациям врачей.

- Не нужно сушить в ночное время вещи на улице, а утром сразу их использовать. Были случаи, когда вытирали ребенка полотенцем, и на коже появлялась сыпь, аллергическая реакция. Нужно проветривать помещение, мыть с водой поверхности, - рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Все велосипеды в городе покрылись ржавчинойФото: Анастасия ЖУКОВА

В минздраве советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, не использовать кондиционеры в автомобилях и зданиях, закрывать входные двери и окна, в первую очередь - с наветренной стороны. В случае выбросов рекомендуется закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой или свернутой в несколько слоев тканью.

Самое большое количество обращений, связанных с выбросами, зафиксировано 4-5 сентября - 70 человек. В среднем обращается от 5 до 12 человек ежесуточно.

- У людей симптомы раздражения слизистых и кожных покровов, легкие и средней тяжести. Также обращаются с обострениями имеющихся заболеваний кожи и верхних дыхательных путей. Двадцати жителям с бронхиальной астмой мы предоставили санаторное лечение, - отметил Голенко.

4. КАК ДОЛГО ДЕТИ ПРОБУДУТ НА ОТДЫХЕ

Детям из Армянска, а также близлежащих сел Пятихатка, Филатовка и Перекоп продлили вынужденные каникулы. В общей сложности ребята будут отдыхать в санаториях и оздоровительных лагерях целых три недели.

- Каникулы продлены еще на неделю - до 24 сентября. Это решение оперативного штаба. В течение этой недели дети будут находиться в санаториях и лагерях - сейчас это уже 4 тысячи детей. Дальше будет видно, какое решение будет принято оперативным штабом исходя из экологической обстановки, - пояснил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Качели скучают по детямФото: Анастасия ЖУКОВА

По его словам, учебный план сокращать на этот учебный год не будут, а три пропущенные недели, по всей видимости, смогут компенсировать за счет урезания каникул.

5. МОГУТ ЛИ ВЫБРОСЫ БЫТЬ ДИВЕРСИЕЙ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ?

Вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко заявил, что в качестве одной из версий рассматривается «сброс неустановленных химвеществ со стороны территории сопредельного государства».

Михайличенко подтвердил, что кислотонакопитель химического завода «Крымский титан» (ООО «Титановые инвестиции») находится в буферной зоне между Крымом и Украиной, и теоретически потенциально возможный диверсант мог получить доступ к водоему. При этом вице-премьер подчеркнул, что диверсия со стороны Украины - всего лишь одна из версий, и окончательные выводы сделает следствие.

- Правоохранительные органы работают с первого дня. Ведется расследование, информация не разглашается в интересах следствия. Как только будут выявлены виновные, мы это озвучим, - сказал Михайличенко.

Вместе с тем на химическом заводе «Крымский титан» (ООО «Титановые инвестиции») в пятницу заявили, что направили заявления в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении властей Украины по признакам экоцида - совершения действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Как заявил директор завода Андрей Акулов, неизвестные повредили дамбу, отделяющую кислотонакопитель от залива Сиваш.

Водоем расположен в буферной зоне между Крымом и Украиной, и примерно 30% дамбы оказались на стороне незалежной. Источник отметил, что при смешении кислых стоков, которые хранятся в накопителе, и соленой воды Сиваша происходит выброс хлорида водорода в атмосферу - того самого вещества, которое эксперты выявили в воздухе.

На «Крымском титане» подчеркивают: предприятие не работает с химикатами, содержащими хлор, и уж никак не может быть источником хлористого водорода в атмосфере. Как рассказала замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Наталья Сологуб, из трех химических заводов на севере Крыма с хлором работает только АО «Бром».

- Да, завод «Бром» может являться одним из источников выброса хлористого водорода, но мы провели проверку - и превышений ПДК не установлено, - отметила замминистра.

Всего рассматривается шесть версий о причинах выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Помимо диверсии со стороны Украины вероятно превышение выброса вредных веществ в атмосферу одним из заводов - «Крымского титана», АО «Бром» или ПАО «Крымский содовый завод», а также превышение объемов и концентраций сбросов сернистой кислоты в кислотонакопитель, используемый заводом «Крымский титан», или нарушения правил эксплуатации кислотонакопителя.

6. ЧТО ДЕЛАЮТ С КИСЛОТОНАКОПИТЕЛЕМ

Причиной бед Армянска власти долгое время называли пересохший кислотонакопитель «Крымского титана» - технический водоем, куда химическое предприятие сливало в течение десятилетий отходы производства, а именно - разбавленную серную кислоту. Вода предотвращала ее испарение, но из-за жаркого лета накопитель пересох - и вредные химикаты начали попадать в воздух.

Кислотонакопитель - огромный водоемФото: Анастасия ЖУКОВА

Завод «Крымский титан» приостановил свою работу, вся вода, которая нужна была для производства, сливается в пересохший кислотонакопитель.

- За все время простоя завода в кислотонакопитель сброшено около миллиона кубов воды. Туда поступает более 50 тысяч кубометров ежесуточно, - рассказал руководитель предприятия Андрей Акулов.

Кроме того, накопитель засыпают фосфогипсом и известковым молочком.

7. ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ С ЗАВОДОМ «КРЫМСКИЙ ТИТАН»

Закрывать градообразующее предприятие Армянска никто не планирует. А вот модернизировать собираются. По словам директора, в дальнейшем на заводе планируется построить станции нейтрализации стоков - к середине следующего года. А уже сейчас на предприятии начнут замену всех фильтров.

Кроме того, на «Крымском титане» побывал с проверкой Роспотребнадзор и дал свои предписания. Какие именно, Андрей Акулов не уточнил, но сказал, что завод возобновит производство только тогда, когда их выполнит.

Завод будут модернизироватьФото: Анастасия ЖУКОВА

В руководстве завода уверяют, что всем сотрудникам (около 4 тысяч человек) сохранят заработную плату на время простоя.

При этом некоторые подразделения продолжают работать. Например, ремонтный цех.

- У нас как раз сейчас самый активный период работы - пока оборудование стоит, - рассказала «Комсомолке» работница ремцеха. - Осматриваем все трубы, ищем трещины.

Напомним, арбитражный суд Крыма постановил, что «Крымский титан» в Армянске должен выплатить в бюджет РФ 736,9 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Андрей Акулов отметил, что предприятие будет оспаривать это решение, так как сумма компенсации, по мнению директора, завышена.

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