Аксенов: Дожди улучшили экологическую ситуацию в Армянске

СЕГОДНЯ 19:13 2018-09-07T19:28:47+03:00

Замеры показали, что выбросов, нарушающих ПДК веществ, на севера полуострова нет

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Ливни, которые обрушились на полуостров, сделали чище воздух в Армянске и его окрестностях.

- Все контрольные группы, которые проводили замеры, отметили, что выбросов, нарушающих предельно допустимую концентрацию веществ, в Армянске и селе Перекоп нет, - написал глава РК на своей странице в Facebook. - Службы доложили, что все показатели вернулись в нормальное состояние. Это связано с изменением погоды: обильно выпавшие осадки практически нейтрализовали негативную ситуацию. Но положение надо отслеживать, работа штаба не прекращается, наблюдения ведутся в том же режиме.

Сергей Аксенов также отметил, что уменьшилось и количество обращений в медучреждения.

Сейчас же идет поэтапная остановка завода «Титан»: все печи будут остановлены в воскресенье примерно в восемь вечера.

Но в тоже время власти отдают отчет, что завод нужен региону, как градообразующее предприятие - практически в каждой семье из города есть работники «Титана».

Предприятие снова заработает, но лишь после проведения серьезной модернизации.

Причем дирекция завода подтверждает, что готова провести все необходимые мероприятия за счет предприятия.

Напоминаем, что в Армянске из-за химических выбросов по вине «Титана» сложилась весьма неблагоприятная экологическая обстановка. Дело дошло до эвакуации детей, которых отправили отдыхать к Черному морю.

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