На Федюхиных высотах накормят средневековыми яствами и покажут солдатский театр XIX века
В Севастополе 4 дня, до 16 сентября, будет проходить Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах.
Зрителей ждут показательные выступления воинов античности, Древней Руси, а также масштабная реконструкция Афганской войны и эпизод сражения во время Великой Отечественной войны.
КОНКРЕТНО
График работы:
14 сентября: 15.00 - 19.00;
15 сентября: 12.00 - 19.00;
16 сентября: 12.00 - 16.00.
ПРОГРАММА
На Федюхиных высотах:
14 сентября
16.00 - 16.30 - показательное выступление солдат Гражданской войны в США (площадка «Гражданская война в США»).
17.00 - 17.30 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).
18.00 - 18.30 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).
15 сентября
12.30 - 13.00 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).
13.30 - 14.00 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).
17.00 - 17.30 - окончание работы площадок.
17.30 - 19.00 - реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).
16 сентября
12.30 - 13.00 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).
13.30 - 14.00 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).
14.40 - 15.00 - окончание работы площадок.
15.00 - 16.00 - реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).
На Михайловской батарее
15 сентября
18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).
16 сентября
15.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).
Транспорт
Автобусы отходят от остановки «5-й километр» - от кафе «Золотое кольцо». Интервал - через каждые 10 - 20 минут.
14 сентября
«5-й километр» - «Федюхины высоты»: 14.00 - 17.00.
«Федюхины высоты» - «5-й километр»: 18.00 - 21.00.
15 сентября
«5-й километр - «Федюхины высоты»: 10.30 - 17.00.
«Федюхины высоты» - «5-й километр»: 18.00 - 21.00.
16 сентября
«5-й километр» - «Федюхины высоты»: 10.30 - 14.00.
«Федюхины высоты» «5-й километр»: 15.00 - 17.00.
Проезд в одну сторону - 50 рублей на обычном автобусе и 80 рублей на «Спринтере».
На личном транспорте можно доехать в поселок Первомайка в Балаклавском районе, ориентируясь на парковку. Далее придется пешком спуститься вниз вдоль жилых домов, дойдя до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.
Координаты для навигатора 44.533088, 33.621694.
На Михайловскую батарею можно добраться из Артбухты на катерах.
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