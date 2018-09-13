2018-09-13T22:25:43+03:00
История современности

На Федюхиных высотах накормят средневековыми яствами и покажут солдатский театр XIX века

Крымский военно-исторический фестиваль пройдет в Балаклавском районе
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Посетителей фестиваля накормят средневековыми блюдамиПосетителей фестиваля накормят средневековыми блюдами
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В Севастополе 4 дня, до 16 сентября, будет проходить Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах.

Зрителей ждут показательные выступления воинов античности, Древней Руси, а также масштабная реконструкция Афганской войны и эпизод сражения во время Великой Отечественной войны.

КОНКРЕТНО

График работы:

14 сентября: 15.00 - 19.00;

15 сентября: 12.00 - 19.00;

16 сентября: 12.00 - 16.00.

ПРОГРАММА

На Федюхиных высотах:

14 сентября

16.00 - 16.30 - показательное выступление солдат Гражданской войны в США (площадка «Гражданская война в США»).

17.00 - 17.30 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).

18.00 - 18.30 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).

15 сентября

12.30 - 13.00 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).

13.30 - 14.00 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).

17.00 - 17.30 - окончание работы площадок.

17.30 - 19.00 - реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).

16 сентября

12.30 - 13.00 - воинские состязания времен античности (площадка «Античность»).

13.30 - 14.00 - военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»).

14.40 - 15.00 - окончание работы площадок.

15.00 - 16.00 - реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).

На Михайловской батарее

15 сентября

18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

16 сентября

15.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

Транспорт

Автобусы отходят от остановки «5-й километр» - от кафе «Золотое кольцо». Интервал - через каждые 10 - 20 минут.

14 сентября

«5-й километр» - «Федюхины высоты»: 14.00 - 17.00.

«Федюхины высоты» - «5-й километр»: 18.00 - 21.00.

15 сентября

«5-й километр - «Федюхины высоты»: 10.30 - 17.00.

«Федюхины высоты» - «5-й километр»: 18.00 - 21.00.

16 сентября

«5-й километр» - «Федюхины высоты»: 10.30 - 14.00.

«Федюхины высоты» «5-й километр»: 15.00 - 17.00.

Проезд в одну сторону - 50 рублей на обычном автобусе и 80 рублей на «Спринтере».

На личном транспорте можно доехать в поселок Первомайка в Балаклавском районе, ориентируясь на парковку. Далее придется пешком спуститься вниз вдоль жилых домов, дойдя до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.

Координаты для навигатора 44.533088, 33.621694.

На Михайловскую батарею можно добраться из Артбухты на катерах.

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