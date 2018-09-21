2018-09-21T15:12:05+03:00
Политика

В центре Севастополя выставили трофейное оружие, отобранное у боевиков в Сирии

Анастасия ЖУКОВА
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Выставка продлится два дняВыставка продлится два дняФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В центре Севастополя впервые проходит выставка трофейного вооружения незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Трофеи взяли военнослужащие Вооруженных сил РФ во время своих операций.

Выставка вызвала живой интерес у жителей и гостей города Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Выставка вызвала живой интерес у жителей и гостей городаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Выставка открылась 21 сентября на площади Нахимова и будет работать до 22 числа включительно - с 10.00 до 17.00.

Вот из таких орудий боевики в Сирии вели огонь по нашим военным Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вот из таких орудий боевики в Сирии вели огонь по нашим военнымФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Гости выставки могут увидеть около 30 предметов, в частности - противотанковые ружья и ручные гранатометы кустарного производства, самодельные минометы, мортиры и пусковые установки для неуправляемых ракетных снарядов (НУРС).

На клинках - арабская вязь Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На клинках - арабская вязьФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кроме того, представлены пистолеты, винтовки, пулеметы и помповые ружья, а также защитные шлемы, бронежителы, портативные радиостанции и клинки сабель. Удалось отбить у боевиков и противотанковый ракетный комплекс TOW.

Кое-что боевики изготавливали сами, другие виды оружия - покупали Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кое-что боевики изготавливали сами, другие виды оружия - покупалиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ранее эти экспонаты были выставлялись в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», передает пресс-служба ЧФ РФ.

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