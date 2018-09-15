В Симферополе прошел «Кросс нации», собравший 2 тысячи участников

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-15T18:38:58+03:00

Для участников мероприятия традиционно приготовили шесть дистанций — 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самому младшему бегуну было всего 4 года, а старшему — 82 [фото]

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В Симферополе прошел четвертый по счету Всероссийский день бега «Кросс нации-2018», к котором приняло участие около 2 тысяч человек.

Регистрация перед забегомФото: Виталий ПАРУБОВ

Торжественное открытие состоялось возле Дворца пионеров.

Для участников мероприятия традиционно приготовили шесть дистанций — 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км, в зависимости от возраста и физической подготовки.

Маршруты дистанций на 1 и 2 километра проходили по проспекту Победы, остальные — по парку им. Юрия Гагарина крымской столицы.

Детей- вперед!Фото: Виталий ПАРУБОВ

- У нас было 14 возрастных категорий на этом «Кроссе наций», которые получили награды. Самому юному участнику забега было 4 года, а самый возрастной бегун родился аж в 1936 году, - рассказал КП-Крым судья мероприятия Олег Леонов.

Бег во имя мираФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, впервые в рамках мероприятия состоялся забег «Кросс без границ» на 1 километр для людей с ограниченными возможностями.

После забега не грех и освежитьсяФото: Виталий ПАРУБОВ

Перед участниками «Кросса нации» с напутсвенным словом выступили министр спорта Крыма Елизавета Кожичева и прославленный крымчанин, чемпион Олимпийских игр 2008 года по индивидуальной стрельбе Артур Айвазян.

СПРАВКА «КП»

Кросс нации - самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, забег на дистанции от 1 км до 12 м. Проводится с 2004 года. Основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Победители и призеры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» - Гран-при, проходящем в Москве через неделю после региональных забегов.

В Симферополе «Кросс нации» проводится с 2014 года.