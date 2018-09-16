2018-09-16T12:22:46+03:00
История современности

В средневековой таверне на Федюхиных высотах посетителей кормили перепелами с тимьяном и мясом вепря

Во время военно-исторического фестиваля желающие могли попробовать блюда XII века
Анна МЕЛЬНИКОВА
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К мясу в средневековье добавляли травы и ягодыК мясу в средневековье добавляли травы и ягодыФото: Анна САДОВНИКОВА
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Обойдя все восемь исторических площадок на Федюхиных высотах, где различные эпохи соседствуют друг с другом, не нагулять аппетит невозможно. А тут еще рядом с площадкой Древняя Русь слышится запах жареного барашка на вертеле, как тут не соблазниться и не подойти к таверне, чтобы отведать блюда, к тому же, когда есть возможность узнать, что же ели люди в средневековье?!

В меню: мякоть кабана с брусникой, мясо жареного петуха, перепела с тимьяном и лимонами – вкуснотища и все это ели в XII веке в тавернах.

Петухов и свиней держали, как правило, во дворах, чтобы подавать блюда господам Фото: Анна САДОВНИКОВА

Петухов и свиней держали, как правило, во дворах, чтобы подавать блюда господамФото: Анна САДОВНИКОВА

- У нас есть также гуляш в хлебном тренчере, когда из хлеба вынимается мякоть и под крышкой делается суп, - перечисляет меню реконструктор Мария Михайлова.

Что еще любили в средневековье? Оленину, лося, вепря – все, что могли поймать на охоте. А петухов и свиней держали, как правило, во дворах, чтобы подавать блюда господам.

- В блюда обязательно добавляли травы и ягоды, ведь собирательством в средневековье занимались, и все это шло, как дополнение к мясу. Хлеб подавали и соль отдельно. В самом хлебе ее не было. При изготовлении хлеба использовали только три компонента – муку, воду и закваску, - рассказывает Мария.

Обожали в средневековье квашеную капусту и прочие соленья Фото: Анна САДОВНИКОВА

Обожали в средневековье квашеную капусту и прочие соленьяФото: Анна САДОВНИКОВА

Обожали в средневековье квашеную капусту и прочие соленья. Ведь соль была в то время товаром дефицитным, а в квашеной капусте ее было достаточно и пресное порой мясо отлично шло с соленьями, насыщая организм солью.

Очень уважали в средневековье сало, которое ели в разных вариациях, причем его можно было не хранить в холодильнике. Стоп! Какой холодильник в средневековье?! А вот какой – ледник. Так называлось специальное помещение, где хранили обычно мясо.

Очень уважали в средневековье сало, которое ели в разных вариациях Фото: Анна САДОВНИКОВА

Очень уважали в средневековье сало, которое ели в разных вариацияхФото: Анна САДОВНИКОВА

- Это отдельное помещение с углубленным подполом, стены которого обкладывали камнем. Закрывали помещение, чтобы холод не выходил, прочной и толстой дубовой дверью. Температура в леднике могла достигать до 12 градусов, и мясо можно было хранить чуть ли не все три летних месяца, - рассказывает работница таверны.

Ну, а запивали вкуснятину в средневековье элем или квасом.

КОНКРЕТНО:

График работы фестиваля

16 сентября: 12.00 – 16.00.

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

14.40 – 15.00 окончание работы площадок

15.00 – 16.00 реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).

На Михайловской батарее в 18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

Транспорт:

В дни фестиваля до парка «Федюхины высоты» будет ходить специально организованный общественный транспорт, через каждые 10-20 минут. Отходят автобусы от остановки «5-й километр» - от кафе «Золотое кольцо».

16 сентября:

«5-ый километр» – «Федюхины высоты»: 10.30 – 14.00;

«Федюхины высоты» – «5-ый километр»: 15.00 – 17.00.

Проезд обойдется в одну сторону в 50 рублей на обычном автобусе и 80 рублей на Спринтере.

На личном транспорте можно доехать в поселок Первомайка в Балаклавском районе, ориентируясь на парковку. Далее придется пешком спуститься вниз вдоль жилых домов, дойдя до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.

Координаты для навигатора 44.533088, 33.621694

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