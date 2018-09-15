Индейцы на Федюхиных высотах в Севастополе похитили женщину и сражались с американцами

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-15T13:26:08+03:00

Во второй день военно-исторического фестиваля на площадке "Гражданская война в США" прошел эпизод реконструкции боя

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В Севастополе стартовал крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. На этот раз для посетителей открыли новую площадку – "Гражданская война в США". Индейский шатер, разукрашенные воины племени шайеннов, американцы, готовые сражаться с племенами за землю и дамы в нарядах времен правления Линкольна – все это можно было увидеть на площадке. Пожалуй, во второй день фестиваля это была одна из популярных площадок. Мало кто не сфотографировался с индейцем, не забыв после расспросить о его наряде.

Окраска лица у каждого индейца не случайнаФото: Анна САДОВНИКОВА

Чтобы воссоздать костюм индейца реконструктору надо потрудитьсяФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мы относимся к племенной принадлежности Северной Америки – шайеннов, на мне костюм воина, состоящий из костяного нагрудника, здесь мои обереги, пектораль, состоящий из плачущего бизона и полумесяцев. На ногах мокасины, надет на тело набедренник, охотничья сумка, состоящая из порохового рога, - рассказал реконструктор из Санкт-Петербурга Александр Черкасов.

Все происходило, словно в киноФото: Анна САДОВНИКОВА

Насчет оберегов – это, можно сказать, личный фетишь каждого индейца и никто не знает, что находится в мешочке, подвешенном к костюму, только сам владелец. Есть, правда, и небольшие мешочки, который также служат талисманом, защищая своего хозяина. Их содержимое не под грифом секретности и индеец племени шайеннов признался, что там он хранит полынь.

Костюмы точь в точь соответствовали той эпохиФото: Анна САДОВНИКОВА

Хитрому индейцу все равно удалось сбежать из под стражиФото: Анна САДОВНИКОВА

Чтобы воссоздать костюм индейца того времени, реконструктору надо серьезно потрудиться, зато выглядит он один в один, словно переносишься в прошлое, столкнувшись на площадке с настоящим индейцем племени шайеннов.

Женщинам на самом деле не нравится, когда их называют сквоФото: Анна САДОВНИКОВА

- Вот этот нож с ножнами из бизоньей кожи с бахромой довольно интересный, вышитый один в один с музейного экспоната в миссурийском стиле. Здесь два цвета: белый и голубой. А сам нож - традиционный, который поставляли белые торговцы - Green River, таким удобно скальп снимать, - любуется своим ножом индеец.

Бедным гражданским американцам не поздоровилосьФото: Анна САДОВНИКОВА

Эпизод боя прошел на новой площадке гражданская война в СШАФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, окраска лица его не случайна, у индейцев вообще не было ничего случайного, каждой мелочи на костюме свое предназначение. Так вот, черный цвет на лице – цвет состояния войны, красная полоска – возвращение с победой, а белые очки означают, что индеец чист, то есть его род не запятнан, так сказать, примесями других каст.

Последние распоряжения перед началом реконструкцииФото: Анна САДОВНИКОВА

Распределение участников реконструкции по точкамФото: Анна САДОВНИКОВА

Интересным моментом стала реконструкция, когда участники фестиваля разыграли перед зрителями эпизод сражения между американцами и индейцами. Племя напало на гражданских, убив мужчин и забрав в плен женщину. Спасти несчастную предстояло американским военным, которым удалось схватить одного из племени шайеннов, но индейцу удалось обхитрить американцев, совершив побег. Словно съемки исторического фильма всего в пару метрах от зрителей - это изюминка фестиваля на Федюхиных высотах.

Один из племени шайеннов попал в пленФото: Анна САДОВНИКОВА

СПРАВКА:

Гражданская война в США длилась с 1861 по 1865 года. Причина ее была в следующем: многочисленные иммигранты приезжали на Север, так как там необходимы были рабочая сила из-за большого сосредоточения предприятий легкой промышленности, металлообработки, машиностроения. Уровень жизни на Севере был достаточно высокий. На Юге же было огромное количество земельных наделов, причем, весьма плодородных, поэтому регион стал аграрным. Одной из причин конфликта между Севером и Югом стало несогласие Юга с политикой заселения незанятых земель на западе континента гражданами США. Рабовладельцы-южане стремились расширить свои владения за счет земель на западе, и занятие их свободными гражданами препятствовало этим планам.

Площадку Гражданская война в США открыли на фестивале впервыеФото: Анна САДОВНИКОВА

Во время американской гражданской войны индейская территория располагалась на месте современного штата Оклахома. Она являлась «неорганизованной территорией», населенной в основном индейцами, переселенными с востока. Здесь и произошло немало столкновений и семь официально признанных сражений, в которых участвовали отряды федералов, конфедератов, а также индейские союзники тех и других.

Дамы учили во время мастер класса, как писать письма ЛинкольнуФото: Анна САДОВНИКОВА

Индейца американцы решили казнитьФото: Анна САДОВНИКОВА

Известно, что за время войны около 7 860 индейцев вступило в армию Конфедерации в звании офицеров и рядовых. Как правило, они происходили из «пяти цивилизованных племен»: чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы.

Гражданская война длилась с 1861 по 1865 годаФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО:

График работы фестиваля

15 сентября: 12.00 – 19.00;

16 сентября: 12.00 – 16.00.

15 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

17.00 – 17.30 окончание работы площадок

17.30 – 19.00 реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).

На Михайловской батарее в 18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

16 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

14.40 – 15.00 окончание работы площадок

15.00 – 16.00 реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).

На Михайловской батарее в 18.00 - представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

Транспорт:

В дни фестиваля до парка «Федюхины высоты» будет ходить специально организованный общественный транспорт, через каждые 10-20 минут. Отходят автобусы от остановки «5-й километр» - от кафе «Золотое кольцо».

15 сентября:

«5-ый километр – «Федюхины высоты»: 10.30 – 17.00;

«Федюхины высоты» – «5-й километр»: 18.00 – 21.00.

16 сентября:

«5-ый километр» – «Федюхины высоты»: 10.30 – 14.00;

«Федюхины высоты» – «5-ый километр»: 15.00 – 17.00.

Проезд обойдется в одну сторону в 50 рублей на обычном автобусе и 80 рублей на Спринтере.

На личном транспорте можно доехать в поселок Первомайка в Балаклавском районе, ориентируясь на парковку. Далее придется пешком спуститься вниз вдоль жилых домов, дойдя до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.

Координаты для навигатора 44.533088, 33.621694