Туристам в Севастополе показали развлечения скифов, античную стройку и мастер-класс по созданию древних бус

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-16T16:40:11+03:00

Во время игры надо проявить ловкость и маневренность Фото: Анна САДОВНИКОВА

Все это представили реконструкторы во время военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах

Изменить размер текста: A A

С площадки под названием Античность, что на Федюхиных высотах, не хотелось уходить. Во время военно-исторического фестиваля там одно действие сменялось другим, перенося посетителей в прошлое.

Посетители фестиваля переходили с одной площадки на другую, изучая историюФото: Анна САДОВНИКОВА

Вот строители корпят над подъемным краном – именно такой использовали во время античности, когда сооружали здания, и необходимо было поднять что-то тяжелое.

А вот, соорудив из глины горн и раздув пламя, умелец начинает делать из стекла бусины, которые затем будет нанизывать на нитку. И вот они – бусы, готовое украшение женщин.

В античные времена дамы носили стеклянные бусыФото: Анна САДОВНИКОВА

- На горне нагревали стекло и накручивали его аккуратно на железный штырь, получая круглые бусины, - объясняет технологию изготовления в те времена украшений реконструктор.

Раскаленное стекло накручивали на железный прутФото: Анна САДОВНИКОВА

Недалеко слышится игра на старинном музыкальном инструменте, звуки которого завораживают. Словно входишь в транс. Это играет, прибывший «на земли Циклопов», пожалуй, самый артистичный реконструктор на фестивале. Войдя в образ, он веселит публику своими историями о путешествии.

Самый артистичный реконструктор на фестивалеФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители с интересом слушали увлекательные истории путешественникаФото: Анна САДОВНИКОВА

Настоящим зрелищем стала игра скифов, которые в лице реконтсрукторов на лошадях показывали акробатические трюки, публике очень понравилось.

Настоящим зрелищем стала игра скифов на лошадяхФото: Анна САДОВНИКОВА

Вот, например, игра под названием «забери красную шапку», когда один из участников надевает ее на голову, а остальные должны изловчиться и на скаку сорвать ее с головы.

Лошади готовятся к таким мероприятиям не за один-два дня, а годамиФото: Анна САДОВНИКОВА

Лошади Турбо, Блэк, Анкор, Персей, Аляска, Барселона – для них развлечение скифов – это тоже игра, в которой они с удовольствием участвуют.

Колоритные кадры в античном шатреФото: Анна САДОВНИКОВА

- Играют три парня и три девушки. В игре можно уклоняться, используя элементы джигитовки, должна быть ловкость, маневренность и умение управлять конем. Но и лошади у нас, конечно, подготовленные, - поделилась с «КП» руководитель конного дома «Arion» Инна Малышева. – Лошади готовятся к таким мероприятиям не за один-два дня, а годами. Конь должен быть взрослым, минимум четыре года. Лошадь уже не боится копья, она понимает, что это игра, то есть животное максимально должно быть уравновешенным, а это уже зависит от нас, от наших тренировок.

На память о фестивале браслет или кулонФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, лошади конного дома «Arion» настоящие «звезды», участвовали во многих фильмах, которые снимали в Крыму, например в «Скифе» и «Викинге».

В реконструкции участвовали лошади Турбо, Блэк, Анкор, Персей, Аляска, БарселонаФото: Анна САДОВНИКОВА

А все лето лошадки провели в Сочи на гастролях конно-трюкового театра. Это театрализованное шоу в закрытом манеже. Лошади были задействованы в джигитовке, рыцарских боях, стрельбе из лука.

Лошади конного дома «Arion» настоящие «звезды», участвовали в во многих фильмахФото: Анна САДОВНИКОВА

- Хотелось бы, чтобы и в Севастополе появился такой театр, добиваемся, чтобы нам выделили хоть какой-то кусок земли, чтобы развиваться, потому что в Крыму и Севастополе стационарного конного театра нет, а нам есть, чем удивить публику и что показать, - говорит Инна Малышева.