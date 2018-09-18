От гриппа убеги – вакцинацию пройди. Бесплатные прививки в Крыму будут делать до 1 ноября

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-18T19:30:59+03:00

В Крыму вакцинацию пройдут больше 800 тысяч человек, в Севастополе - больше 200 тысяч. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Приходите, если вы абсолютно здоровы

Туристы еще загорают на пляжах. А крымчане уже предусмотрительно начинают делать прививки от гриппа. Осень уйдет бархатно «по-аглицки», не попрощавшись, и зима, как обычно, нагрянет внезапно. По словам медиков, сейчас самое подходящее время, чтобы пройти иммунизацию.

Прививки делают до наступления холодов, пока человек абсолютно здоров и есть время для выработки иммунитета.

- Поставки вакцины начались в конце августа. Привозят ее частями. Сейчас в наличии есть 40% доз вакцины от потребности региона, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад. - В Крыму прививки сделали уже почти 100 тысяч человек, в Севастополе - больше 11 тысяч.

Всего в этом сезоне привить планируют 45% жителей полуострова. В Крыму вакцинацию пройдут больше 800 тысяч человек, в городе-герое - больше 200 тысяч. Для сравнения, в 2017 году иммунизировали 40% жителей РК и Севастополя - 730 и 195 тысяч человек соответственно.

- Профилактическая вакцинация очень важна для организма, она помогает укрепить и защитить иммунитет от патогенного воздействия инфекции. Если вредоносные микроорганизмы проникли воздушно-капельным путем от зараженного человека, привитый человек не заболеет, устоит в период сезонной эпидемии, - поясняет главный внештатный специалист Минздрава РК по медицинской профилактике Николай Вохминцев.

Эпидемию ждут в середине ноября

Прививки делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Но сначала нужно показаться терапевту, который проверит, нет ли у вас симптомов простуды. Иначе укол не подействует и вакцинацию придется проходить повторно, когда вы поправитесь.

Иммунизацию можно пройти до 1 ноября. С середины последнего месяца осени медики прогнозируют всплеск заболеваемости.

- Первый подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа обычно регистрируется с середины - конца ноября и продолжается 2 - 3 недели. Затем уровень заболеваемости снижается. Следующий всплеск заболеваемости приходится на конец февраля - начало марта, - предупредила Светлана Листопад.

ВАЖНО

<текст>Во время эпидемиологического сезона в Крыму будут циркулировать вирусы трех типов, два из которых новые - это вирус группы А «Сингапур» и группы В «Колорадо», к которым у россиян нет иммунитета. Третий тип - вирус группы А «Мичиган», который уже циркулировал в прошлые годы.

КОНКРЕТНО

Обязательную прививку делают детям от 6 месяцев, учащимся школ и вузов, преподавателям, медработникам, правоохранителям, силовикам, продавцам, сотрудникам многофункциональных центров, министерств, администраций и других различных ведомств и организаций, имеющих постоянный контакт с людьми. Кроме того, в группу риска также входят люди старше 60 лет, беременные и все, у кого имеются хронические заболевания. Остальные - по желанию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе открылись передвижные прививочные кабинеты

В Севастополе каждую субботу с 9.00 до 18.00 на пл. Нахимова и каждое воскресенье с 9.00 до 18.00 на пл. 50-летия СССР работают передвижные амбулатории, где каждый желающий может сделать прививку. При себе необходимо иметь паспорт.