Большую севастопольскую тропу оснастили скобами, тросами и информационными столбами

СЕГОДНЯ 21:20 2018-09-18T21:33:19+03:00

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18 сентября исполняется три года с тех пор, как проекту «Большая севастопольская тропа» официально дали старт. После презентации Федерацией альпинизма и скалолазания (ФАиС) Севастополя проекта, местный власти в нем заинтересовались и дали добро на поддержку и развитие.

Однако, можно сказать, что проект пробирался через тернии к звездам. И все Наполеоновские планы реализовывались с такой натяжкой, что у многих участников проекта опускались руки.

- В декабре 2015 года были поставлены первые 60 столбов на пилотном участке от Ласпинского перевала до Балаклавы. Но весной 2016 года взаимодействие с Правительством Севастополя замедлилось. Поменялось руководство, рабочая группа «Большая севастопольская тропа» тоже прекратила существование. Заявленная готовность проекта к летнему сезону 2016 года имела шанс не случиться, и видимых результатов для туристов два года тому назад не было. Лишь на первом участке БСТ в трех трудных местах были поставлены тросы и скобы для облегчения прохождения, - поделился президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов.

Лед тронулся после очередного назначения в верхах в 2017 году.

Осенью был оборудован тросами и скобами трудный участок подъема на Ильяс-Кая и еще 4 трудных участков подъема с Байдарского перевала в сторону Челеби. Установлены беседки с информационными и топографическими материалами возле входа на каждом участке БСТ.

А весной уже в этом году установили информационные столбы и таблички на всех участках БСТ.

Ласпинский перевал

- Впервые к сезону 2018 года Большая Севастопольская Тропа была готова так, как изначально задумывалось. Трехлетняя годовщина проекта БСТ 18 сентября 2018 года – это первый раз за три года, когда вообще есть желание его отмечать, - говорит Юрий Круглов.

Организаторы проекта планируют и дальше не допустить, чтобы в лесу, где проходят маршруты, появилась инфраструктура. Местность, по их мнению, должна быть нетронутой, первозданной, делая маршрут по-настоящему природным.

КОНКРЕТНО:

БСТ – это в целом маршрут длиной 130 км. Он делает огромный полукруг по полуострову от Севастополя до Балаклавы - от берегов Черного моря через центральную часть Крыма. Маршрут состоит из восьми участков, линейно расположенных один за другим. Но и каждый из этих участков является самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью от двух до восьми часов разной сложности.

Главной особенностью маршрута является его доступность и безопасность. Это - минимальное оборудование тропы, навигационные столбы, информационные таблички. Сложные скальные участки тропы оборудованы по принципу виа-ферраты (металлические скобы в скалах, позволяющие совершить восхождение). Переходы через речки планируются оборудовать подвесными мостиками.

В БСТ входят:

- №1: Балаклава - Ласпинский перевал, 18 км.

- №2: Ласпинский перевал - перевал Байдарские ворота, 11 км

- №3: Перевал Байдарские ворота - т/с "Узунджа", 23 км

- №4: Т/с "Узунджа" - с. Передовое, 15 км

- №5: С. Передовое - т/с "Гористое", 13,3 км

- №6: Т/с "Гористое" - т/с "2-й кордон", 14,4 км

- №7: Т/с "2-й кордон" - ур. Горный ключ, 11 км

- №8: Горный ключ - Любимовка, 12 км

Информация о маршрутах на сайте БСТ: bst-sev.ru.