В Севастополе пройдет винный фестиваль и бесплатный концерт Найка Борзова

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T09:25:35+03:00

Где погулять в Крыму с 19 по 25 сентября

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ФЕСТИВАЛИ

#WineFest в Балаклаве

В Балаклаве два дня подряд будет проходить фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest (18+). Это праздник для всей семьи, каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по давлению винограда ногами. Также вас ждут красочный воздушный шар, контактный зоопарк, катание на лошадях и пони, танцевальные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и розыгрыши призов.

Всем-всем, кто придет на 2-й день фестиваля, организаторы советуют дождаться финала. Завершит #WineFest концерт одного из самых ярких и необычных артистов на современной независимой сцене, автора актуальных во все времена хитов «Три слова» и «Лошадка», «Одна она» и «Последняя песня», гимнов счастливой жизни «Верхом на звезде» и «День как день» - культового рок-музыканта Найка Борзова.

Где: Балаклава, Крестовского, 66.

Когда: 29, 30 сентября с 12.00.

Вход свободный.

Фестиваль авторской песни в Алуште

В Алуште пройдет XVІІІІ Международный фестиваль авторской песни «Встреча с юностью» (0+). На импровизированную пристань, сцену-бриг с алыми парусами, выйдут мэтры бардовской песни, исполнители, которые стояли у истоков зарождения жанра и продолжили развитие этого движения, достигнув мировой известности: Татьяна Визбор (Москва), Лариса Брохман (Москва), Вадим Гефтер (Украина), Андрей Козловский (Москва), Роман Ланкин (Томск), Анатолий Киреев (Челябинск), Раиса Нур (Уфа), Евгений Чулков (Нижний Тагил), Михаил Башаков, Геннадий Балахнин, Александр Городницкий, Оля Залеская, Виктор Кузьменко, Ирина Сурина.

В течение трех дней фестиваля для гостей будут устраивать утреннюю гимнастику, аквааэробику, йогу, пилатес. Малыши будут посещать мероприятия центра развития способностей (для детей от 0 до 7 лет), самые активные смогут взять в прокат самокаты, велосипеды, тагабайки, ролики.

Также вас ждут посещение мини-зоопарка Zoo Mare, кормление и катание на пони, игры на волейбольном и футбольном полях.

Где: Алушта, ул. Перекопская, 20/2, концертный зал парк-отеля Porto Mare.

Когда: 21 - 23 сентября.

Вход бесплатный.

КИНО

Простая просьба

Детектив, США

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести. (18+)

Проклятие монахини

Триллер, ужасы, США

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми. (18+)

Агент Джонни Инглиш 3.0

Комедия, США

Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш - боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать - и он взболтает не по-детски. (12+)

Театральная жизнь

Ялтинский театр им. А. П. Чехова,

22 сентября в 20.00 - балет «Лебединое озеро» (0+). Стоимость билетов: 1000 - 2500 рублей.

23 сентября в 17.00 - балет «Дюймовочка» (0+). Стоимость билетов: 1000 - 2000 рублей.

Телефоны: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11 - касса театра (время работы - с 11.00 до 21.00).