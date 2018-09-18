Аксенов: Указ Порошенко о денонсации Договора о дружбе - это война против собственного народа

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-18T10:08:18+03:00

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В незалежной завизировали указ о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Расторгнут основополагающий стратегический документ в российско-украинских отношениях.

- Это очередная попытка окончательно разорвать дружеские отношения между нашими народами, уничтожить общую культуру, историю и веру, - прокомментировал Сергей Аксенов. - Это война против собственного народа.

Глава РК уверен, что подобными политическими решениями незалежная обслуживает чужие национальные интересы, одновременно информационно компенсирует провал экономических псевдореформ в стране, пытаясь угодить ультраправым.

- Но это еще и показатель полного бессилия, глупости и неуемной жадности, - отмечает глава республики. - По всей видимости, Украина уже готовит компенсационный иск к России для очередного «возмещения ущерба». «Джентльмен в поисках десятки» – современная инновационная модель экономического развития Украины.

Сергей Аксенов напоминает, что Украина значительно увеличила свою площадь за счет Российской империи и СССР, стала промышленным гигантом, вошла в ООН. Кроме того, миллионы ее граждан зарабатывают на жизнь в Российской Федерации. Но и этого мало!

- Порошенко, как верный последователь Ивана Мазепы, с полным правом может претендовать на уникальную награду царя Петра Великого – орден Иуды, - считает Сергей Аксенов. - Впрочем, как и вся киевская власть.