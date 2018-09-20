Как Поклонская обиделась на Собчак, а Ислямов устраивал блэкаут: 3 громких розыгрыша Лексуса и Вована о Крыме

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-20T19:00:30+03:00

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Известные пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) снова приехали в Крым и рассказали, как они разыгрывали высокопоставленных лиц на темы, касающиеся полуострова.

Как журналист предложил подорвать Крымский мост

В мае этого года американский журналист Том Роган предложил подорвать Крымский мост. Пранкеры решили позвонить ему от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина и похвалить за такую инициативу.

Короткая выдержка из разговора:

Лексус и Вован:

-От имени нашего президента, господина Порошенко, позвольте выразить благодарность за поддержку территориальной целостности нашей страны. Да, самое важное - это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти.

Роган:

- Да, знаете, я счел, что это нужно было сказать. И я только что направил дополнение к своей статье. Мне приятно слышать от вас эти слова, и, несомненно, в Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, то, значит, ты занимаешься правильным делом. Так что это хорошо.

Затем фальшивый Климкин и Роган договорились встретиться в редакции Washington Examiner. Также пранкеры от имени министра пообещали журналисту защиту.

Как бизнесмен устроил блэкаут

В 2014 году пранкеры общались с бизнесменом Ленуром Ислямовым, который готовился к нападению на Крым.

- От имени МВД Украины мы год вели переговоры с Ислямовым, и он сливал все свои планы. Просил вооружить его батальон, чтобы напасть на Крым. Мы знали, сколько ему нужно оружия, сколько боеприпасов, получали от него письменные запросы. Он очень ценный был болтун. Самое интересное, что с представителями МВД он виделся каждый день, и даже не спросил у них ничего, - рассказал Владимир Кузнецов.

Также пранкер вспомнил, как от имени бывшего внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко общался с экс-председателем Меджлиса (экстремистская организация, запрещенная в России) крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

- Однажды он позвонил и сказал, что его задержали сотрудники ГИБДД с оружием, просил помощи. Чтобы мы как представители МВД ему помогли и отпустили. Мы позвонили на этот пост, нам слили всю информацию о том, что он вез оружие, но не говорил, куда. К тому моменту его уже отпустили. Мы не стали придавать этому значение, а через два дня взорвали опору ЛЭП, после чего начался блэкаут в Крыму. И мы поняли, для чего предназначались эти боеприпасы. Позже позвонили Ислямову и спросили «Это вы сделали?». На что он сказал, да, конечно. Ислямов доверился нам и рассказал, как был организован весь процесс подрыва, - вспомнил Вован.

Как Поклонскую уговаривали сняться на обложке мужског

Экс-прокурора Крыма, нынешнего депутата Госдумы РФ, Наталью Поклонскую пранкеры назвали фигурой яркой и противоречивой.

- Ей мы звонили в самом начале карьерного взлета, это был 2014 год, пытались узнать, готова ли она сняться на обложке журнала «Максим», звонили также и от имени Ксении Собчак и приглашали принять участие в телешоу «Дом-2». Она сказала, что ей все надо согласовывать с вышестоящим руководством, Генпрокуратурой, а без этого она ничего сделать не может, - рассказал Владимир Кузнецов.

Потом история нашла продолжение. Ксения приехала в Крым, чтобы взять интервью у Поклонской, но тогда крымский прокурор подумала, что Собчак звонила и «стебалась». Пришлось долго переубеждать Наталью, что это были пранкеры.

По мнению Владимира, сейчас Поклонская выросла как политик.

- Я думаю, что она уже ни с кем ничего не согласовывает. Это подтверждает история с портретом Николая II в «Бессмертном полку». Сейчас она лишилась кресла председателя Антикоррупционного комитета, и, кстати, была единственной, кто проголосовал против пенсионной реформы. Можно хвалить, что у нее есть свое мнение, которое весьма специфическое.

О розыгрышах крымских политиков

Лексус и Вован признались, что у них есть планы разыграть крымских политиков, но пока что раскрывать их они не намерены.

- По крымским политикам есть мысли, но мы их пока не будем раскрывать. Надеемся на то, что таких поводов не будет, но мысли есть, - сказал Вован.

Также пранкеры ометили, что украинская тема со временем надоела российскому обществу.

- В российском обществе подустали от каждодневных новостей: какой очередной бред сказал Порошенко или какой-нибудь министр рассказывает, как боевые дельфины уничтожат Крымский мост, которого не существует. Если сначала это выглядело, как гротеск, то сейчас к этому привыкли и особого внимания на эти бредни не обращают.

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