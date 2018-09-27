Вода потеплела! У крымского побережья поселились тропические рыбы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T17:32:11+03:00

27 сентября, когда отмечают Всемирный день моря, «Комсомолка» узнала, какие новые виды морских обитателей появились у берегов полуострова, и чем они интересны

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Почти, как в сказке: закинул рыбак невод в море и выловил…не золотую рыбку, конечно, но тропическую как минимум!

В Черном море становится все больше заморских гостей! По словам экспертов, связано это в первую очередь с процессом потепления воды, который происходит в последние годы, начиная с 2010 года. В этом году летом температура воды достигла до +27 градусов.

Теплолюбивые рыбы из Средиземного моря постепенно мигрируют в Черное.

- Юго-западное побережье Крыма - уникальный район во всем Черном море по своим природным условиям, характеризующимися меньшей амплитудой сезонных колебаний температуры воды и достаточно стабильной соленостью по сравнению с участками моря, расположенными севернее. Здесь за последние 20 лет обнаружено более 25-ти видов рыб, не характерных для Черного моря. Среди них есть и весьма экзотические, - сообщил нам Александр Болтачев, руководитель отдела планктона Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН в Севастополе.

Экзотическими или случайными видами специалисты называют мигрантов, которые приплыли, посмотрели, что и как у берегов полуострова, и уплыли восвояси, либо были пойманы в единичном экземпляре и более не встречались.

Но есть и рыбы, которые, «навеки поселились», создали здесь свои независимые популяции. Эти группы рыб ученые называют вселенцами.

Среди вселенцев ученые выделяют рыб:

- Все эти 3 вида, да еще и увесистый обыкновенный зубан, имевший массу более 5 кило, который был добыт подводным охотником в районе Фиолента 4 года тому назад и, к сожалению, позже не встречавшийся, являются представителями семейства морских карасей или спаровых. Но больше всего вселенцев - из семейства бычковых. Их около 10 видов. Часто на крючки рыболовов-любителей попадается красноротый бычок, которого легко распознать по ярко-красным губам, - рассказывает Александр Болтачев. - Бычка-зебру один лишь раз зафиксировали у берегов Турции, а в 2013 году уже обнаружили представителей этого вида в Казачьей бухте в Севастополе и сейчас бычок-зебра обосновал там независимую популяцию.

Пойманный зубан весил 5 кило. Фото: Евгения КАРПОВАФото: Предоставлено "Комсомолке"

Довольно быстро распространилась вдоль южных и западных крымских берегов и рыба зеленая собачка.

Ряд видов известны по единичным находкам.

Например, пять лет тому назад возле Золотого пляжа в Балаклаве в ставной невод попал молодой зубатый групер, весом в килограмм и имевший длину 40 см, который более года прожил в Севастопольском аквариуме-музее в демонстрационном аквариуме.

Возле Золотого пляжа в Балаклаве в ставной невод попал молодой зубатый групер. Фото: Евгения КАРПОВАФото: Предоставлено "Комсомолке"

Каким образом тропические рыбки могли попасть в Черное море? Большая их часть - приплыли самостоятельно.

- Естественный процесс вселения средиземноморских рыб в Черное море продолжается на протяжении 7 тысячи лет, - объясняет Александр Болтачев.

Уникальный случай, по его словам, зафиксирован был лет 12 назад, когда вселение рыбы произошло благодаря аквариумистам.

Это дальневосточный эндемик - трехзубый полосатый бычок или по-другому бычок-хамелеон. Он был привезен лет 30 тому назад с Дальнего Востока.

Маленький и невзрачный - для Севастопольского аквариума, куда его планировали поместить, он ценность не представлял. «Да, за борт его», - решили сотрудники аквариума и выпустили в море. А бычок-то и прижился - ученые обнаружили самовоспроизводящуюся популяцию этого вида в нескольких участках Севастопольской бухты.

НУ И НУ

Хирург в сетях

- Звонит мне в шесть утра балаклавский рыбак Сергей Сокол и говорит, что-то интересное поймали в сети! Вместе с коллегой мы, конечно, тут же приехали в Балаклаву, смотрим, а там в ведре западноафриканский хирург, который был обнаружен в улове ставного невода, - рассказывает ученый.

Удивлению не было предела. Это обитатель тропической Атлантики, его ареал от Марокко до Анголы.

Рыба-хирург попалась в сети в Балаклаве. Фото: Евгения КАРПОВАФото: Предоставлено "Комсомолке"

- А попал он в Черное море вот как: в 1981 году рыбу-хирурга впервые увидели у берегов Испании в Средиземном море, затем через несколько лет у побережья Израиля, а потом у берегов Мальты, в 2015 году в Греции и вот сейчас она дошла до нас, - рассказывает Александр Болтачев.

У хирурга на хвостовом стебле в центре ярко-желтого пятна есть острый шип-стилет, которым он, словно действительно врач, разрезает у жертвы кожу и вводит свой яд, так что севастопольским рыбакам повезло на него не напороться.

Если бы рыбаки его не выловили, с понижением температуры рыба погибла бы, в Черном море у нее нет шансов прижиться.

Сейчас рыба находится на карантине в Севастопольском аквариуме-музее.