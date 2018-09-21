В Крыму открылся детский городок «Азбука профессий»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-21T14:47:56+03:00

С 21 сентября по 7 октября интерактивная площадка будет работать в Симферополе, Севастополе и Евпатории [фото]

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"Ждем 30 тысяч участников"

В Симферополе на пл. Ленина открылась своеобразная детская ярмарка вакансий. Второй год подряд Российский Национальный Коммерческий Банк является инициатором проведения бесплатного интерактивного социально-образовательного проекта «Азбука профессий».

С 21 по 23 сентября в центре крымской столицы будет работать детский город, где ребята в возрасте от 2 до 12 лет смогут в игровой форме узнать о разных профессиях, и самое главное – определиться, кем они хотят стать в будущем. У школьников есть возможность, «окунувшись в профессию», понять, как это – раскрывать загадочные преступления, спасать жизнь людей, выращивать свежие фрукты и овощи, строить небоскребы, проводить сложнейшие хирургические операции. Малыши узнают, что нужно, чтобы стать банкиром, фермером, журналистом, парикмахером. А также им раскроют секреты десятка других важных профессий.

Здесь ребятишки могут попробовать себя в роли фермера.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- «Азбука профессий» - замечательный проект, за который хочу поблагодарить банк РНКБ. Количество игровых площадок в этом году стало больше, диапазон возможностей расширился. Смотрите, в каком хорошем настроении дети и как увлечены выполнением заданий, которые им дают люди тех или иных профессий. На мой взгляд, все это поможет подрастающему поколению, как можно раньше выбрать свой жизненный путь. Я в детстве мечтал стать машинистом. С некоторыми поправками на политику, можно сказать, что мечта сбылась, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

- В сентябре прошлого года три площадки «Азбуки профессий», которые работали в Симферополе, Севастополе и Керчи, посетили около 25 тысяч детей и их родителей, а в этом году планируется участие примерно 30 тысяч человек. В этом году «Азбука профессий», кроме крымской столицы и Севастополя, откроется еще и в Евпатории, – сообщил Председатель Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) Михаил Якунин. - Этот проект реализуется при поддержке правительства РК. В 2017 году «Азбука профессий» стала лучшим мероприятием для детей в России, по мнению профессионального жюри в рамках премии «Золотой пазл».

Проект «Азбука профессий» реализуется при поддержке правительства РК, правительства Севастополя, администраций Симферополя и Евпатории.

Глава Крыма Сергей Аксенов и Председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин знакомятся с тематическими площадками. Фото: пресс-служба главы РК.

Все как в настоящей жизни

С самого утра в детском городке слышится звонкий смех ребят. Малышам здесь предоставляется полная свобода выбора. Дети сами решают, с какой профессий хотят познакомиться. Кстати, «работают» дети не бесплатно. В каждый сфере за выполнение тех или иных обязанностей они получают оплату.

Перед началом каждого сеанса малыши получают игровой капитал, который они смогут увеличить, а после - потратить на последующее обучение, покупки в магазине, или же открыть вклад в банке под проценты.

За один игровой сеанс ребята могут попробовать себя в 3-4 профессиях. Перед началом игры всех участников консультируют специалисты. Обучающие курсы длятся по 20-30 минут.

Все профессии в городке представлены в отдельных секциях, каждая из которых тематически оформлена. Выглядят они очень правдоподобно. Возле подразделения МЧС стоит настоящая пожарная машина, в кабинете врача находятся различное медицинское оборудование, в салоне красоты – множество лаков и косметики, которую так любят девочки. Обстановка вокруг максимально приближена к настоящей.

От желающих стать банкирами и финансистами нет отбоя.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Обстановка внутри приближена к настоящей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Кем смогут «поработать» малыши

«Город профессий» – для детей от 2 до 12 лет. Ребят ждут следующие локации:

- Банк РНКБ

- Больница

- Ветеринарная клиника

- Полиция

- МЧС

- Редакция газеты

- Фермерское хозяйство

- Почта

За один сеанс ребята могут познакомиться с 3-4 профессиями.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Сельское хозяйство

- Дом мод

- Школа танцев

- Салон красоты

- Строительная площадка

- Порт

-Археологические раскопки

- Туристический поход

Дополнительные локации:

- Лесная полянка для малышей от 2 - 4 лет. Для самых маленьких проводятся занятия, соответствующие возрасту: это мастер-классы по лепке, рисованию, архитектуре, танцам, пению и уходу за животными, а также подвижные игры.

- Центр занятости

Кто хочет стать журналистом?Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВРЕМЯ РАБОТЫ "АЗБУКИ ПРОФЕССИЙ"

Где: Симферополь, площадь имени Ленина с 21 по 23 сентября.

Севастополь, площадь Нахимова с 28 по 30 сентября.

Евпатория, Театральная площадь, с 5 по 7 октября.

Когда: с 10.00 до 21.00.

В пятницу большую часть сеансов посещают организованные группы школьников и детей из социально незащищенных категорий, в субботу и воскресенье проект открыт для всех желающих.

В этом году ожидается около 30 тысяч участников. В прошлом году их было больше 25 тысяч.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ

Вход на игровую площадку бесплатный, по пригласительному билету. Если вы планируете привести несколько детей, приглашение должно быть у каждого ребенка. Ребенок в возрасте до 7 лет проходит на игровую площадку в сопровождении одного совершеннолетнего родственника. С одним взрослым может прийти не больше трех детей.

О том, где и как получить пригласительный билет, а также о правилах участия в проекте и условиях посещения площадки, можно узнать на официальном сайте «Азбуки профессий» (http://азбукапрофессий.рф/).