Красная дорожка "Евразийского моста" в Ялте: Звездные прелестницы обожают розовое

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-22T15:53:29+03:00

- Ой-ей-ей, сейчас ведь упадет! – волнение охватило зрителей, стоявших по обе стороны красной дорожки, на которую ступила женщина небесной красоты.

Ангелу идти по грешной земле мешали не крылья, а длиннющий - метра полтора, шлейф платья.

45-летняя Ирина Гринева (известная по ролям в фильмах «Всегда говори всегда», «Мой личный враг», «Год золотой рыбки». – От авт.) выбрала весьма симпатичное платье - нежно розовый цвет, декольте, стразы.

Актрисе по силам "укротить" неудобное платье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но к наряду забыли приложить парочку услужливых пажей, готовых нести шлейф, и розовый «хвост» отчаянно цеплялся за каблуки голубых лодочек на ногах актрисы.

Актриса же сделала несколько шагов. Остановилась, оглядела поклонников.

Затем шаловливо взяла в руки подол и ....выставила напоказ стройную ножку.

Решила проблему на раз-два-три-четыри!

Публика ошеломленно замолчала. Ирина выдержала паузу и продефилировала дальше.

И III международный фестиваль «Евразийский мост» продолжил свое триумфальное шествие по ЮБК, а именно по окрестностям театра имени А.П. Чехова в Ялте.

Розовое платье надела и Эвелина Бледанс. 49-летняя актриса вышла в свет вместе со своим сыном Семеном.

Эвелина Бледанс и ее сын Семен.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Шестилетний малыш, выглядевший как франт - пиджак, белые брючки, щедро раздаривал публике воздушные поцелуи.

Спутница восходящей звезды кинематографа Кирилла Зайцева (исполнитель главной роли в фильме «Движение вверх») тоже отдала предпочтение розовому - бледно-пурпурного оттенка.

Кирилл Зайцев и его возлюбленная.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пуританский крой наряда: длинный рукав, закрытый верх и цельный подол придавал особый шарм девушке. И как оказалось для такой скромности есть определенные причины.

- Кирилл, вы скоро станете папой? – на такой вопрос навел округлившийся животик красотки.

- Да, мы ждем ребенка, - и 31-летний артист с нежностью посмотрел на свою избранницу.

Семейная же пара Алексей Гуськов («Таежный роман», «Мусорщик».- От авт.) и Лидия Вележова («Отец», «Грех», Любовь-морковь 2».- От авт.) в Ялте показались в черно-белом формате. Без намека на розовое.

Алексей Гуськов и Лидия Вележова – гармоничная семейная пара.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На одеянии актрисы была еще зелень. По мнению окружающих: 60-летний муж и жена, которой 51, даже внешне весьма гармоничная пара.

Мужчины нужно отметить, не стали особо заморачиваться.

Фраков, смокингов на «красной» дорожке не наблюдалось.

Александр Стриженов (режиссер, телеведущий – вел на «Первом канале» вместе с женой программу «Доброе утро» – От авт.), на торжество появился в рваных джинсах и белой рубахе.

Александр Стриженов излучает позитив.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Я вас всех люблю! – и 49-летняя знаменитость приложила к груди правую руку, украшенную обручальным кольцом.

Сергей Соколов находится в хорошей физической форме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

55-летний Сергей Соколов, в пиджаке и рубашке больше походил на госслужащего, чем на секс-символ. Именно такой громкий титул ему принесла главная роль в скандальной «Маленькой Вере».

Актрису Марию Кожевникову (Алла Гришко в телесериале «Универ» - От авт.) удалось толком разглядеть лишь на сцене театра, где она вместе с Александром Стриженовым вела церемонию открытия.

Мария Кожевникова.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Розовые цветы-орнамент украшали ее блестящее платье. Сверкание пайток ослепляло. Забитый до отказа зал испугано вбирал в себя воздух, когда разрез, который казалось начинался от пояса, распахивался.

Но обошлось без конфуза и неловкостей - умело скроенный наряд делал акцент лишь на том, что и задумывалось, на безукоризненных формах многодетной мамочки. 33-летняя Мария воспитывает троих малышей.

Остается отметить, что большая часть прошагавших по красной дорожке "Евразийского фестиваля" - новые лица на кинофоруме, если сравнивать с прошлогодним действом.

Фестиваль продлится до 25 сентября, именно в этот день пройдет закрытие кинофорума - на красной дорожке снова можно будет увидеть любимых актеров.

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