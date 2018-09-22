Красная дорожка "Евразийского моста" в Ялте: Звездные прелестницы обожают розовое
- Ой-ей-ей, сейчас ведь упадет! – волнение охватило зрителей, стоявших по обе стороны красной дорожки, на которую ступила женщина небесной красоты.
Ангелу идти по грешной земле мешали не крылья, а длиннющий - метра полтора, шлейф платья.
45-летняя Ирина Гринева (известная по ролям в фильмах «Всегда говори всегда», «Мой личный враг», «Год золотой рыбки». – От авт.) выбрала весьма симпатичное платье - нежно розовый цвет, декольте, стразы.
Актрисе по силам "укротить" неудобное платье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Но к наряду забыли приложить парочку услужливых пажей, готовых нести шлейф, и розовый «хвост» отчаянно цеплялся за каблуки голубых лодочек на ногах актрисы.
Актриса же сделала несколько шагов. Остановилась, оглядела поклонников.
Затем шаловливо взяла в руки подол и ....выставила напоказ стройную ножку.
Решила проблему на раз-два-три-четыри!
Публика ошеломленно замолчала. Ирина выдержала паузу и продефилировала дальше.
И III международный фестиваль «Евразийский мост» продолжил свое триумфальное шествие по ЮБК, а именно по окрестностям театра имени А.П. Чехова в Ялте.
Розовое платье надела и Эвелина Бледанс. 49-летняя актриса вышла в свет вместе со своим сыном Семеном.
Эвелина Бледанс и ее сын Семен.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Шестилетний малыш, выглядевший как франт - пиджак, белые брючки, щедро раздаривал публике воздушные поцелуи.
Спутница восходящей звезды кинематографа Кирилла Зайцева (исполнитель главной роли в фильме «Движение вверх») тоже отдала предпочтение розовому - бледно-пурпурного оттенка.
Кирилл Зайцев и его возлюбленная.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Пуританский крой наряда: длинный рукав, закрытый верх и цельный подол придавал особый шарм девушке. И как оказалось для такой скромности есть определенные причины.
- Кирилл, вы скоро станете папой? – на такой вопрос навел округлившийся животик красотки.
- Да, мы ждем ребенка, - и 31-летний артист с нежностью посмотрел на свою избранницу.
Семейная же пара Алексей Гуськов («Таежный роман», «Мусорщик».- От авт.) и Лидия Вележова («Отец», «Грех», Любовь-морковь 2».- От авт.) в Ялте показались в черно-белом формате. Без намека на розовое.
Алексей Гуськов и Лидия Вележова – гармоничная семейная пара.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
На одеянии актрисы была еще зелень. По мнению окружающих: 60-летний муж и жена, которой 51, даже внешне весьма гармоничная пара.
Мужчины нужно отметить, не стали особо заморачиваться.
Фраков, смокингов на «красной» дорожке не наблюдалось.
Александр Стриженов (режиссер, телеведущий – вел на «Первом канале» вместе с женой программу «Доброе утро» – От авт.), на торжество появился в рваных джинсах и белой рубахе.
Александр Стриженов излучает позитив.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Я вас всех люблю! – и 49-летняя знаменитость приложила к груди правую руку, украшенную обручальным кольцом.
Сергей Соколов находится в хорошей физической форме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
55-летний Сергей Соколов, в пиджаке и рубашке больше походил на госслужащего, чем на секс-символ. Именно такой громкий титул ему принесла главная роль в скандальной «Маленькой Вере».
Актрису Марию Кожевникову (Алла Гришко в телесериале «Универ» - От авт.) удалось толком разглядеть лишь на сцене театра, где она вместе с Александром Стриженовым вела церемонию открытия.
Мария Кожевникова.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Розовые цветы-орнамент украшали ее блестящее платье. Сверкание пайток ослепляло. Забитый до отказа зал испугано вбирал в себя воздух, когда разрез, который казалось начинался от пояса, распахивался.
Но обошлось без конфуза и неловкостей - умело скроенный наряд делал акцент лишь на том, что и задумывалось, на безукоризненных формах многодетной мамочки. 33-летняя Мария воспитывает троих малышей.
Остается отметить, что большая часть прошагавших по красной дорожке "Евразийского фестиваля" - новые лица на кинофоруме, если сравнивать с прошлогодним действом.
Фестиваль продлится до 25 сентября, именно в этот день пройдет закрытие кинофорума - на красной дорожке снова можно будет увидеть любимых актеров.
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