"Под впечатлением и от моста, и от фильма": Киноленту "Крымский мост. Сделано с любовью" впервые показали зрителям

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-24T13:36:07+03:00

У некоторых зрителей возникло ощущение, что они побывали на знаменитой стройке Фото: Василий БАТАНОВ

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На международном фестивале «Евразийский мост», проходящем в Ялте, впервые показали романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!». Зрителями киноленты стали не только участники и гости фестиваля, но и простые крымчане.

- Я слежу за стройкой Крымского моста с самого начала. Интересно все: кто строит, как строит, чем строит. Про техническую часть много написано, но хотелось увидеть жизнь вокруг этого железа и бетона. И фильм как раз показал человеческую сторону стройки. Он про отношения, про дружбу, про любовь, и это здорово. Жить надо с любовью, - рассказала Алена Кропотова из Симферополя.

Максим Жуков из Ялты признался, что кинокартина в некоторых моментах тронула до слез.

- Фильм получился жизненным. Показали, как тяжело было строить мост, как трудились люди на стройке. Мне понравилось, что не забыли про историю и переплели ее с сегодняшним днем, - поделился зритель.

Туристам фильм также понравился.

- Понятно, что он художественный. Но ощущение, что реально побывал на стройке Крымского моста. Очень понравилось. Радует, что в нашей стране и мосты хорошо строят, и фильмы про это снимают, - рассказал Андрей Зуев из Москвы. – Очень ждали этот мост, чтобы по нему приехать в Крым. Хорошая дорога получилась. Мы под впечатлением и от моста, и от фильма про этот мост, - поделился Андрей Зуев из Москвы.

Напомним, фильм о любви и стройке в Керченском проливе режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян выйдет в широкий прокат 1 ноября 2018 года.

По словам автора сценария, в первую очередь это фильм о любви. Начало сюжета приходится на военные 1940-годы, а последние события разворачиваются в наши дни, в день открытия движения по мосту.

Кинокартину снимали и на крымском берегу, и в Керченском проливе во время строительства. Действия разворачивались на фоне мостовиков, которые погружали сваи, бетонировали опоры. В ролях - Екатерина Шпица, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и другие. Также в съемках массовых сцен были задействованы крымчане.

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